Kịch bản đảm bảo y tế ra sao khi Hà Nội dự kiến sẽ có hơn 1 triệu lượt người xem diễu binh, diễu hành?

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ các hoạt động trọng điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo dự kiến, riêng tại khu vực Quảng trường Ba Đình sẽ đón khoảng 45.000 người tham gia, bao gồm đại biểu, lực lượng diễu binh-diễu hành, cán bộ phục vụ và người dân.

Ngoài ra, lượng khách đổ về thủ đô dịp này dự báo lên tới hơn 1 triệu lượt, đặt ra yêu cầu rất cao về công tác y tế, phòng dịch, an toàn thực phẩm và cấp cứu.

Để đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn, ngành y tế sẽ huy động tổng cộng 346 cán bộ cùng 37 xe cứu thương, chia thành 88 tổ cấp cứu trực sẵn tại các điểm trọng yếu.

Trong đó, riêng khu vực Quảng trường Ba Đình sẽ bố trí 07 kíp xe cứu thương vòng 1, 16 tổ y tế trên các khán đài, cùng các lều cấp cứu và phòng y tế dự phòng. Các bệnh viện lớn như Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Tim Hà Nội, Đức Giang, Hà Đông… được giao nhiệm vụ tăng cường, chuẩn bị nhân lực, giường bệnh, trang thiết bị, đảm bảo xử lý kịp thời mọi tình huống.

Ngoài việc bố trí cấp cứu tại chỗ, phương án y tế còn tập trung vào công tác kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh môi trường và đặc biệt là đảm bảo an toàn thực phẩm tại các địa điểm tập kết lực lượng, các nhà hàng, khách sạn, và khu vực đông dân tụ tập theo dõi sự kiện qua màn hình lớn. Các đội phòng dịch, chống ngộ độc cơ động sẽ thường trực trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động.

Sáng 17/7, tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia 4 ( Hà Nội), đã diễn ra buổi hợp luyện lần 1 các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành - Ảnh: VTV Times

Phương án cũng xây dựng nhiều kịch bản xử lý, từ các tình huống cấp cứu cá nhân, vận chuyển bệnh nhân về bệnh viện, đến phương án ứng phó khi xảy ra sự cố cấp cứu hàng loạt như ngộ độc thực phẩm, cháy nổ, chấn thương và thảm họa.

Công tác điều phối sẽ do Trung tâm chỉ huy y tế A80 đảm nhiệm, đặt tại Trung tâm Cấp cứu 115, với hệ thống đường dây nóng 12 line tổng đài, bản đồ số tích hợp GPS giám sát xe cứu thương, cùng mạng lưới liên lạc bộ đàm (25 máy) bố trí cho các tổ y tế trong khu vực Quảng trường.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh các sở ngành liên quan, lực lượng quân đội, công an và các địa phương cần phối hợp chặt chẽ, chủ động diễn tập, sẵn sàng lực lượng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, quyết tâm đảm bảo an toàn tốt nhất về y tế cho sự kiện trọng đại của đất nước.

