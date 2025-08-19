Chi tiết tuyến đường, hướng đi của các khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

UBND TP Hà Nội vừa ban hành phương án tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (02/9/1945 – 02/9/2025). Điểm nhấn của chương trình là lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9/2025, với sự tham gia của hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ và quần chúng.

Theo kế hoạch, 20h ngày 21/8 và ngày 24/8 sẽ diễn ra buổi Tổng hợp luyện các lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành ở Quảng Trường Ba Đình.

Tiếp đó buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễn ra tối 27/8 và tổng duyệt sáng 30/8. Địa điểm chính bao gồm khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tuyến phố Hùng Vương, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ và vùng phụ cận.

Buổi tổng hợp luyện lần 1 diễn ra vào sáng 17/7, tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia 4 - Ảnh: VTV Times



Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm khối quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn ngoại giao, khối quần chúng, văn hóa – thể thao, cùng đội hình cơ giới, xe pháo và đoàn xe biểu tượng. Sau khi qua lễ đài, các khối sẽ rút quân theo lộ trình đã định.

Cụ thể:

Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài): rút theo 3 hướng chính:

Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa.

Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa.

Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).

Khối xe cơ giới: chia 2 tuyến chính:

Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, phương án đã tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân Thủ đô và du khách theo dõi, cổ vũ sự kiện trọng đại của đất nước.

Địa điểm tập kết các khối diễu binh – diễu hành

Khối Nghi trượng: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, lực lượng nước ngoài: Sân vận động Quần Ngựa

Một phần khối đi bộ: Công viên Thống Nhất

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Công viên Bách Thảo

Khối Hồng kỳ: Sân vận động Quần Ngựa (hướng qua Đội Cấn)

Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Sân vận động Hàng Đẫy

Khối cơ giới, xe pháo: Trường đua F1