Máy bay huấn luyện L-39NG Việt Nam lần đầu phục vụ đại lễ Quốc khánh 2/9: Tốc độ tối đa 775 km/h

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Những ngày này, tất cả các đơn vị tham gia diễu binh, diễu hành có nhịp độ huấn luyện ngày càng dày đặc. Trong đó, có các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

Chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, lực lượng không quân tham gia nhiệm vụ A80 sẽ sử dụng 40 máy bay, gồm: Máy bay SU-30MK2, YAK-130, L39-NG, trực thăng, máy bay vận tải. Các đơn vị tổ chức huấn luyện 78 ban bay, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Những chiếc máy bay huấn luyện L39-NG lần đầu tham gia phục vụ đại lễ - Ảnh: Tiền Phong

Theo kế hoạch, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay bay chào mừng trong dịp A80 gồm trực thăng, C295, C212i, Yak-130, L-39NG, Su30MK2. Sử dụng ba sân bay cất, hạ cánh gồm Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).

Tại sân bay Kép, phi công các đơn vị cùng 3 loại máy bay SU-30MK2, Yak-130 và L-39NG hội tụ đầy đủ về Trung đoàn Không quân 927 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) để sẵn sàng cho những buổi tập cao điểm.

Máy bay huấn luyện L-39NG đạt tốc độ tối đa 775 km/h, bay được tới 2590 km

Trung đoàn Không quân 910 (thuộc Trường Sĩ quan không quân, đóng tại sân bay Tuy Hòa) là nơi đào tạo các học viên phi công tiêm kích cho Không quân Việt Nam. Gần đây, Bộ Quốc phòng trang bị cho Không quân Việt Nam những máy bay L-39NG mới và được biên chế về Trung đoàn 910 và dịp đại lễ Quốc khánh 2/9 này cũng là lần đầu tiên máy bay L-39NG tham gia sự kiện.

Trong đợt lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 này có 12 phi công thuộc Trung đoàn 910 được chọn lựa phục vụ đại lễ.

Theo hợp đồng ký năm 2021, Việt Nam đặt mua 12 máy bay huấn luyện - chiến đấu tiên tiến L-39NG. Ngày 6/3 vừa qua, Aero Vodochody đã bàn giao lô thứ hai gồm 6 máy bay, nâng tổng số lên 12 chiếc máy bay huấn luyện L-39NG cho Việt Nam.

Thông tin trên đài PT-TH Hà Nội, vào tháng 10/2023, máy bay huấn luyện chiến đấu L-39NG được Cộng hoà Séc chế tạo theo hợp đồng ký với Không quân Việt Nam, đã thực hiện chuyến bay đầu tiên. Việt Nam là khách hàng đầu tiên sử dụng phiên bản L-39NG thay thế cho bản L-39C đã lỗi thời. Chiếc L-39NG với số hiệu 2303 của Việt Nam đã trở thành máy bay sản xuất hàng loạt đầu tiên.

Máy bay huấn luyện chiến đấu L-39NG số hiệu 2302 - Ảnh Aero Vodochody

Đây là máy bay huấn luyện - chiến đấu được phát triển bởi Aero Vodochody. Máy bay được trang bị động cơ phản lực cánh quạt Williams FJ44 do Mỹ sản xuất, kèm theo đó là nhiều trang thiết bị theo tiêu chuẩn NATO, tuy nhiên có thể tùy biến theo yêu cầu mà khách hàng đặt ra.

L-39NG có thể phục vụ chương trình đào tạo phi công nhằm làm chủ những chiến đấu cơ hiện đại được chế tạo theo tiêu chuẩn phương Tây, hoặc theo hệ Nga. Bên cạnh đó, chiếc L-39NG còn đảm nhiệm được vai trò cường kích chiến thuật hạng nhẹ, thông qua việc tấn công mục tiêu mặt đất bằng bom và rocket không điều khiển.

Ngoài ra, máy bay còn được trang bị hệ thống điện tử hàng không mới. Tổng cộng, hơn 800 bộ phận, thiết bị và hệ thống mới đã được tích hợp vào máy bay. Đặc biệt, L-39NG có thể đạt tốc độ tối đa 775 km/h và bay được quãng đường lên tới 2590 km.

Theo công ty Aero Vodochody, khoảng 400 nhà cung cấp tham gia vào quá trình sản xuất L-39NG, trong đó khoảng 65% là các công ty của Séc. Để chế tạo một chiếc máy bay này, cần khoảng 14.000 linh kiện, 17.500 đinh tán và 31.000 giờ lao động.

Thông số kỹ thuật cơ bản của máy bay L-39NG

