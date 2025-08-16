Công an Hà Nội thông báo đến toàn bộ người tham gia giao thông từ 12h ngày 17/8

Tối 15/8 Công an TP Hà Nội đã có thông báo phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật chính luận "Tự hào người Việt Nam”.

Theo đó, trong ngày 17/8/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận "Tự hào người Việt Nam" tại Quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm); Công an thành phố phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Thời gian tổ chức cấm đường, tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 12h00’ ngày 17/8/2025 đến hết ngày 17/8/2025.

Các tuyến đường cấm triệt để phương tiện

Cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) lưu thông trên các tuyến đường: Lê Quang Đạo (từ Mễ Trì đến Quảng trường sân vận động Mỹ Đình), Lê Đức Thọ (từ Trần Hữu Dực đến Quảng trường sân vận động Mỹ Đình).

Chương trình nghệ thuật đặc biệt quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, được yêu mến - Ảnh: BTC

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện

Tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường: Lê Quang Đạo (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Lê Đức Thọ (từ Trần Hữu Dực đến Hồ Hùng Mậu), Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Tân Mỹ, Nguyễn Hoàng, Châu Văn Liêm, đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.

Tổ chức hướng đi trong thời gian cấm, tạm cấm

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực cấm đường, tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau: Các phương tiện từ hướng Quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long: đi qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc vành đai III ,... và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Công an Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng căn cứ vào thông báo phân luồng để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo; đồng thời tạm dừng trông giữ phương tiện trên các tuyến phố cấm triệt để phương tiện nêu trên.

Yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

Công an thành phố Hà Nội thông báo để mọi người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tự hào là người Việt Nam" diễn ra vào 20h10 ngày 17/8, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đây hứa hẹn là một "concert quốc gia" miễn phí dành cho 30.000 khán giả, sẽ diễn ra tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như ban nhạc Bức Tường, ca sĩ Tùng Dương, Hòa Minzy, Phạm Thu Hà, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc…

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 Truy cập website a80.hanoi.gov.vn hoặc tải ứng dụng di động "A80 - Tự hào Việt Nam" để cập nhật nhanh nhất thông tin chỉ dẫn, hướng dẫn tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại thủ đô Hà Nội