Các quốc gia châu Âu là thành viên của NATO được cho là đã chuẩn bị cho một cuộc phong tỏa khu vực Kaliningrad. Vào ngày 14 tháng 9, phóng viên quân sự Alexander Kots đã lưu ý đến điều này, khi bình luận về những gì đang xảy ra trên blog của mình.

Ông Kots lưu ý rằng trong bối cảnh căng thẳng về sự xuất hiện của máy bay không người lái trên không phận Ba Lan và Romania, trong khi cuộc tập trận quy mô lớn Grand Eagle 25 của NATO vẫn nằm ngoài sự chú ý của giới truyền thông.

Trong sự kiện này, một cuộc điều động quân quy mô lớn từ khắp châu Âu đến Litva bằng nhiều loại hình phương tiện khác nhau đang được tiến hành, nhưng vì lý do nào đó, báo chí phương Tây lại ít chú ý đến điều này hơn nhiều.

"Đây được coi là mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng thủ tập thể của Liên minh. Tại sao hành động nói trên lại được thực hiện ở đây? Tôi đã viết rằng châu Âu đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn vào năm 2030 và đang củng cố biên giới phía Đông để phòng ngừa phản ứng của Nga".

"Chúng ta hoàn toàn không muốn điều này, nhưng họ chắc chắn sẽ cố gắng khiêu khích bởi vì quá trình quân sự hóa châu Âu đã được triển khai không thể ngăn chặn được nữa. Và tất cả các vấn đề kinh tế -xã hội đi kèm chỉ có thể được giải quyết bằng một cuộc xung đột lớn", ông Kots nhấn mạnh rằng kịch bản đã được viết sẵn.

Liên minh quân sự NATO đã xây dựng sẵn kịch bản phong tỏa khu vực Kaliningrad?

Theo nhà phân tích, NATO hoàn toàn có thể khiêu khích Nga bằng cách phong tỏa khu vực Kaliningrad, và tuyến đường gần nhất đến đó (65 km) đi qua Litva.

Hơn nữa cuộc tập trận Grand Eagle 2025 nói trên chỉ là một phần của cuộc tập trận Quadriga 2025 thậm chí còn lớn hơn, diễn ra từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 tại Đức, Litva, Phần Lan và Biển Baltic. Hơn 8.000 quân nhân từ 14 quốc gia, 40 tàu chiến, 30 máy bay và khoảng 1.800 phương tiện đang tham gia.

"Và nếu nhìn vào bản đồ, thì đó là lệnh phong tỏa khu vực Kaliningrad đang được thực hiện. Và để không thu hút sự chú ý, họ đã dàn dựng vụ việc thông qua máy bay không người lái", ông Kots tóm tắt.