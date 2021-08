KIA Morning phả hơi nóng vào VinFast Fadil, Hyundai i10: Bí mật nào đằng sau chiêu hạ giá 'sốc'?

Không lâu sau khi Hyundai Grand i10 2021 chính thức ra mắt tại Việt Nam, trong khi VinFast Fadil vẫn giữ ngôi vương, KIA đã có động thái giảm giá và ưu đãi khủng. Cụ thể, phiên bản MT có mức giá sau ưu đãi thấp nhất, chỉ còn 295 triệu đồng; các phiên bản KIA Morning AT, AT Deluxe và AT Luxury có giá bán sau ưu đãi lần lượt là 320 triệu đồng, 340 triệu đồng và 374 triệu đồng.

Dù vậy, để chiếm được cảm tình của người dùng, chỉ riêng chuyện giá cả không thể làm nên chuyện. Liệu KIA Morning có bí mật gì cho riêng mình trong cuộc đua? Sau đây là những điều có thể bạn chưa biết.

KIA Morning và 3 thế hệ xe. Ảnh biên tập: Minh Đức.

1. "Tuổi già" nhất trong 3 đối thủ

Nếu như VinFast Fadil có nguồn gốc từ mẫu Opel Karl Rocks tới từ châu Âu, thì KIA Morning và Hyundai Grand i10 đến từ Hàn Quốc, có mặt tại nhiều nước phát triển cũng như đang phát triển. KIA Morning đã xuất hiện tại Việt Nam từ 2004, sớm hơn Hyundai Grand i10 từ cuối 2013 và VinFast Fadil từ giữa năm 2019.

2. Thiết kế đến từ Đức

Mặc dù là một mẫu xe quen thuộc, KIA Morning có khá nhiều điều thú vị ít người biết tới, chẳng hạn thế hệ thứ hai của mẫu xe này do đội ngũ của KIA tại Frankfurt, Đức thiết kế, với cá tính sắc nét, thiên về tính trẻ trung và năng động.

3. Động cơ "cây nhà lá vườn"

Tại Việt Nam, cả 4 phiên bản KIA Morning mới đều được trang bị khối động cơ KAPPA 1.25L do chính Hyundai xây dựng.

Ý tưởng cốt lõi đặt ra khi xây dựng là một khối động cơ tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn phải đảm bảo được hiệu suất vận hành. Có lẽ cũng nhờ khối động cơ này mà KIA Morning có được đánh giá tốt trong phân khúc về khả năng vận hành, nhất là khi di chuyển trong phố, đúng với định vị của chiếc xe.

4. Hệ thống treo tinh chỉnh cứng cáp, cải thiện cảm giác lái

Bên cạnh đó, những chiếc KIA Morning thế hệ thứ hai hiện nay cũng để lại được dấu ấn trong lòng nhiều người dùng ở cảm giác lái. Với định vị là một chiếc xe đô thị năng động, trẻ trung, KIA Morning thế hệ thứ hai cho cảm giác lái thể thao và ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao. Điều này có được có lẽ do hệ thống treo được tinh chỉnh để cứng cáp hơn.