Hyundai Grand i10 2021 vừa lên kệ đã dồn áp lực cho VinFast Fadil, Kia Morning: Nhờ 'trọng pháo'!

Thế giới xe ngày càng rộng lớn. Khi bạn quan tâm đến một chiếc xe, ngoài vấn đề giá cả cùng các chính sách bán hàng, hậu mãi một cách kỹ lưỡng, mỗi người cũng cần trang bị cho mình những hiểu biết nhất định. Chiếc xe đó có xuất phát điểm ra sao, công nghệ thế nào, và những ưu/nhược đặc trưng đã được đa số người dùng xe đánh giá so với những chiếc xe liên quan khác v.v. Chuyên đề HIỂU XE TRONG PHÚT MỐT ra mắt nhằm góp phần phục vụ nhu cầu tất yếu này từ độc giả. Trong bài viết bên dưới, hãy cùng tìm hiểu về mẫu xe vốn cái tên đã rất quen thuộc: Hyundai Grand i10 2021 - thế hệ thứ ba.

Hyundai TC Motor vừa chính thức cho ra mắt mẫu Hyundai Grand i10 thế hệ mới tại Việt Nam, thay thế cho thế hệ cũ già nua và có phần lỗi thời. Với thế hệ mới, Hyundai Grand i10 2021 được nhiều trang thông tin xe uy tín đánh giá là sẽ gây áp lực đáng kể lên những mẫu xe hàng đầu phân khúc hạng A hiện nay như VinFast Fadil, KIA Morning.

Tất nhiên, những đánh giá đầy khả quan này vẫn cần một độ lùi thời gian để kiểm chứng. Dù vậy, chí ít với những gì đã được "show hàng", Hyundai Grand i10 2021 quả là một ẩn số lớn.

Trong đó, theo người viết bài này, có một tính năng vô cùng thú vị đã được ông lớn Hàn Quốc tích hợp thêm vào, ý nghĩa của việc đó có thể xem như một "trọng pháo" dũng mãnh trong cuộc đối đầu tranh lại ngôi nhất "bảng A" từ VinFast Fadil. Hãy cùng tìm hiểu.

‘TRỌNG PHÁO’ CỦA HYUNDAI GRAND i10

Bên cạnh những hành trang như thiết kế mới, cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2, camera và cảm biến lùi... thì Hyundai Grand i10 cực kỳ nổi bật với tính năng Cruise Control - Ga tự động.



Ga tự động là một tính năng trợ lái rất hữu dụng trên đường trường. Khi bật chế độ này, người lái sẽ cài đặt tốc độ di chuyển cố định. Chiếc xe sẽ tự động vận hành theo vận tốc đã cài đặt đó mà người lái, không cần nhấn ga.

Vô lăng tích hợp Cruise Control bên phía phải trên Hyundai Grand i10 2021

Ngay cả ở phân khúc trên, phân khúc hạng B, trang bị ga tự động mới chỉ thấy ở một vài chiếc xe như Honda City hay Hyunda Accent, mà lại không có trên những mẫu xe tiêu biểu như Toyota Vios hay Mazda 2.

Ấy vậy mà Hyundai Grand i10 ở phân khúc hạng A lại có.



Việc trang bị một tính năng vượt phân khúc như vậy chỉ có thể xem đây là quyết tâm ‘đánh chiếm’ lại ngôi vị mà ‘cựu hoàng’ này đã đánh rơi.

Cũng cần nói thêm rằng, tính năng Cruise Control chưa được tích hợp chính hãng trên bất cứ mẫu xe nào khác trong phân khúc.

Có thể bạn chưa biết? Cao hơn Cruise Control là tính năng Ga tự động thích ứng (Adaptive Cruise Control), thường được xếp vào Tự lái cấp độ 1. Với ga tự động thích ứng, chiếc xe sẽ được trang bị thêm một cảm biến (thường là cảm biến Radar - bạn đọc thêm về các cảm biến trên xe tự hành tại đây), giúp chiếc xe xác định được vật cản phía trước mà tự động giảm tốc độ

Tất nhiên, chủ xe của các thương hiệu khác cùng phân khúc hoàn toàn có thể đưa ra xưởng ngoài và lắp thêm, nhưng cũng sẽ đồng nghĩa rằng chủ xe tự chịu rủi ro, tự chịu chi phí gỡ bỏ nếu muốn đưa vào xưởng chính hãng để bảo hành hoặc sửa chữa.



Hyundai Grand i10 thế hệ mới có ngoại hình giống phiên bản tại Ấn Độ.

Việc Hyundai Grand i10 tích hợp chính hãng mang lại lợi thế rất lớn, ít nhất là tránh được những rắc rối, phiền hà khi so với việc phải lắp thêm bên ngoài. Bên cạnh đó, vì ga tự động duy trì tốc độ một cách ổn định, người lái có thể tránh được việc không may vượt quá tốc độ, mức tiêu thụ nhiên liệu cũng sẽ tốt hơn.

MỘT CHÚT VỀ LỊCH SỬ: HYUNDAI GRAND i10 TỪ ĐÔNG SANG TÂY

Câu chuyện về các thế hệ Hyundai Grand i10 là một mẫu xe có câu chuyện khá thú vị, xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Đầu tiên, tiếp bước chân người đàn anh Hyundai Altos, Hyundai Grand i10 xuất hiện lần đầu vào cuối năm 2007 tại quốc gia lớn nhất Nam Á: Ấn Độ. Chỉ một thời gian ngắn sau, Hyundai Grand i10 đã dành được thành công rất lớn, dẫn tới nhiều giải thưởng mà chiếc xe được trao tặng.

Thế hệ đầu tiên của Hyundai Grand i10. Ảnh: Autocar

Ngay ở thế hệ đầu tiên, những giải thưởng cho Hyundai Grand i10 có thể nói nhiều như sao trên trời (sử dụng biện pháp phóng đại): "Mẫu xe của năm 2008" do nhiều tạp chí và đài truyền hình Ấn Độ bình chọn, "Hatchback phổ biến nhất" năm 2013 do chuyên trang mua bán lớn và uy tín CarDekho tại Ấn Độ tặng, "Mẫu xe quốc dân" (Best People’s Car) tại Malaysia năm 2009…



Mặc dù là mẫu xe phát triển dành cho thị trường các nước đang phát triển, Hyundai Grand i10 vẫn đủ sức ghi dấu ấn tại các thị trường phát triển như tại Anh Quốc, ví dụ điển hình là Hyundai i10 là mẫu xe được lựa chọn nhiều nhất trong chương trình loại bỏ các mẫu xe ‘quá đát’.

Hyundai Grand i10 thế hệ thứ 2 trong một bài đánh giá của Autocar. Ảnh: Autocar

Thế hệ thứ 2 của Hyundai Grand i10 từ năm 2013 cũng đã rất thành công tại thị trường châu Âu. Xin dẫn lại một số lời nhận xét từ các chuyên gia về xe:



Piers Ward từ Top Gear đánh giá 8/10 điểm với ấn tượng về giá rẻ, thiết kế đẹp.

Matt Burt từ tạp chí Autocar lâu đời nhất thế giới đánh giá 4,5/5 sao, bình luận rằng đây là "một trong những mẫu xe tốt nhất trong phân khúc xe đô thị với khả năng lái đủ khiến nhiều mẫu xe thuộc phân khúc trên và đắt tiền hơn cảm thấy xấu hổ".

Bản vẽ mô phỏng và ảnh thật Hyundai Grand i10 thế hệ thứ 3. Ảnh: Hyundai

Phiên bản mới ra mắt đây thuộc về thế hệ thứ 3, thực tế đã xuất hiện tại Ấn Độ từ năm đầu tháng 8 năm 2019 với tên gọi Hyundai Grand i10 Nios. Thế hệ mới mang trên mình thiết kế trẻ trung, hiện đại và năng động hơn so với thiết kế trung tính đời cũ.

So với các mẫu xe cùng phân khúc hiện tại, Hyundai Grand i10 thế hệ thứ 3 đã có thiết kế ‘bình đẳng’ hơn – cùng thể thao và hiện đại.



Bên cạnh phong cách thiết kế ấn tượng, Hyundai Grand i10 cũng có những trang bị mới, hợp thời hơn và giúp tăng tính cạnh tranh trong phân khúc.

Liệu rằng Hyundai Grand i10 có giành được ngôi vị số 01 phân khúc hay không, hãy cùng để thời gian chứng minh.