Khu nghỉ dưỡng "kỳ lạ" tựa mình vào dãy núi đá vôi ở Phong Nha: Đường đi bằng tre, nội thất bằng gỗ tái chế, du khách như bước vào vùng đất cổ xưa

Nằm bên dòng sông Son, giữa vùng núi đá vôi của Phong Nha - Kẻ Bàng (Di sản Thiên nhiên Thế giới UNESCO), Auko Eco-Wellness Lodges mang đến mô hình nghỉ dưỡng kết hợp giữa tĩnh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và khám phá thiên nhiên.

Những năm gần đây, không ít dự án nghỉ dưỡng được xây dựng theo hướng cải tạo mạnh địa hình để tạo nên những công trình quy mô lớn. Tuy nhiên, một khu nghỉ dưỡng sinh thái tại Phong Nha lại lựa chọn hướng đi ngược lại: giữ gần như nguyên vẹn cảnh quan tự nhiên, ưu tiên vật liệu bản địa và đưa các yếu tố chăm sóc sức khỏe vào trải nghiệm lưu trú.

Nằm giữa vùng núi đá vôi Phong Nha, khu nghỉ dưỡng sinh thái Auko được quy hoạch theo hướng hạn chế tối đa sự can thiệp vào địa hình tự nhiên. Thay vì san gạt mặt bằng hoặc tạo nên những công trình nổi bật giữa cảnh quan, dự án giữ lại hệ thực vật hiện hữu, tận dụng mặt nước, địa chất và cảnh quan bản địa để định hình không gian.

Theo Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú, kiến trúc được xem là một phần của cảnh quan thay vì trở thành yếu tố lấn át thiên nhiên. Vì vậy, các công trình được bố trí nhằm hòa vào môi trường xung quanh, tạo trải nghiệm gần gũi với hệ sinh thái đặc trưng của Phong Nha.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc sử dụng vật liệu địa phương xuyên suốt dự án. Tre trở thành vật liệu nổi bật, xuất hiện ở nhiều hạng mục như lối đi, không gian sinh hoạt và một số cấu trúc kiến trúc. Loại vật liệu này được lựa chọn nhờ khả năng tái tạo nhanh, phù hợp với điều kiện khí hậu miền Trung và gắn với truyền thống xây dựng của Việt Nam.

Bên cạnh tre, nhiều chi tiết nội thất được làm từ gỗ thuyền tái chế. Theo chủ đầu tư, việc tái sử dụng những thân gỗ từng gắn với đời sống sông nước không chỉ kéo dài vòng đời của vật liệu mà còn góp phần lưu giữ dấu ấn văn hóa địa phương trong không gian nghỉ dưỡng.

Ngoài vật liệu, dự án cũng lựa chọn cách thích ứng với điều kiện tự nhiên thay vì tìm cách thay đổi chúng.

Phong Nha nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ theo mùa. Thay vì coi đây là yếu tố bất lợi cần loại bỏ, các công trình được thiết kế với nền nâng cao, mái lớn và hệ thống thông gió tự nhiên nhằm giảm tác động của thời tiết cực đoan. Hạ tầng được phát triển theo hướng tăng khả năng tự thấm, kết hợp tái sử dụng nước mưa và nước xám để hạn chế tác động đến quy luật tự nhiên của khu đất.

Thảm thực vật bản địa cũng được giữ lại nhằm duy trì khả năng chống chịu của hệ sinh thái trước những biến động khí hậu.

Không chỉ tập trung vào yếu tố cảnh quan, khu nghỉ dưỡng còn phát triển theo mô hình kết hợp lưu trú và chăm sóc sức khỏe (wellness).

Các chương trình wellness tại đây lấy cảm hứng từ điều kiện tự nhiên của Phong Nha, sử dụng tri thức bản địa, thảo mộc địa phương và các hoạt động gắn với thiên nhiên để tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng. Thay vì chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú, mô hình hướng tới việc giúp du khách phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần thông qua môi trường sống gần gũi với thiên nhiên.

Bên cạnh các không gian nghỉ dưỡng, dự án còn bố trí khu tập luyện ngoài trời, không gian tĩnh tâm và các hoạt động trải nghiệm giữa cảnh quan núi đá vôi đặc trưng của Phong Nha.

Xu hướng kết hợp nghỉ dưỡng với chăm sóc sức khỏe đang được nhiều điểm đến trên thế giới theo đuổi, trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm những kỳ nghỉ hướng tới phục hồi thể chất và tinh thần ngày càng tăng sau đại dịch. Cùng với đó, việc sử dụng vật liệu địa phương, tái chế và hạn chế tác động đến hệ sinh thái cũng trở thành một trong những hướng phát triển được nhiều dự án nghỉ dưỡng quan tâm.

Với Auko, những lựa chọn như đường đi bằng tre, nội thất từ gỗ thuyền tái chế hay việc giữ lại tối đa cảnh quan tự nhiên là những chi tiết thể hiện cách tiếp cận này. Thay vì tạo ra một khu nghỉ dưỡng tách biệt với thiên nhiên, dự án hướng đến việc để kiến trúc, vật liệu và trải nghiệm lưu trú hòa vào môi trường bản địa, đồng thời kết hợp các hoạt động chăm sóc sức khỏe như một phần của hành trình nghỉ dưỡng.