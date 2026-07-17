Khu du lịch quy mô lớn được đại gia Xuân Trường đầu tư chính thức dừng hoạt động

Khu du lịch với quy mô lớn nhưng đã bị chấm dứt hoạt động.

Từng được giới thiệu với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng, có hạng mục chùa tháp Phật giáo cao 150m cùng sân golf, bến thuyền và làng văn hóa, Dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường thực hiện đã chính thức bị chấm dứt hoạt động.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, ngày 2/7/2026, Sở Tài chính tỉnh ban hành Quyết định số 297/QĐ-STC về việc chấm dứt hoạt động Dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc. Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ký.

Dự án được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu ngày 6/7/2016, điều chỉnh vào ngày 26/4/2019. Theo tiến độ đã được phê duyệt, công trình phải hoàn thành, đưa vào khai thác và sử dụng từ năm 2020.

Tuy nhiên, đến thời điểm bị chấm dứt, dự án đã chậm tiến độ khoảng 5,5 năm. Cơ quan chức năng xác định dự án không đủ điều kiện điều chỉnh đầu tư, thuộc trường hợp phải chấm dứt hoạt động theo Luật Đầu tư năm 2025. Hai quyết định chấp thuận và điều chỉnh chủ trương đầu tư trước đó cũng bị thu hồi.

Mô phỏng Đại Bảo Tháp tại KDL (Ảnh Báo Thái Nguyên)

Từng dự kiến có chùa tháp Phật giáo cao 150m

Dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc từng được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn mới của du lịch Thái Nguyên. Theo Báo Tiền Phong, dự án có phạm vi nghiên cứu khoảng 18.940ha, trong đó diện tích Hồ Núi Cốc khoảng 2.500ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng.

Hạng mục nổi bật nhất là chùa tháp Phật giáo cao khoảng 150m, từng được giới thiệu với quy mô thuộc nhóm lớn nhất thế giới. Bên cạnh công trình tâm linh, dự án còn bao gồm sân golf 36 lỗ, khu bến thuyền, làng văn hóa các dân tộc và nhiều hạng mục phục vụ vui chơi, nghỉ dưỡng.

Để phục vụ dự án, địa phương cũng từng nghiên cứu hệ thống hạ tầng kết nối Khu du lịch Hồ Núi Cốc với Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, cùng các tuyến đường Bắc Sơn kéo dài, đường nối ĐT.261 và đường ven hồ.

Dù vậy, đây phần lớn là những hạng mục nằm trong kế hoạch của dự án. Báo Tiền Phong cho biết sau nhiều năm triển khai, một số công trình vẫn dang dở, thậm chí chưa được thực hiện. Vì thế, không nên hiểu rằng chùa tháp cao 150m đã hoàn thiện, đi vào hoạt động rồi mới bị đóng cửa.

Ảnh Vietnam Finance

Du khách vẫn có thể du lịch Hồ Núi Cốc

Trên thực tế, trong năm 2026, Hồ Núi Cốc vẫn là địa điểm tổ chức nhiều hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao. Tháng 5/2026, chương trình khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên cùng các màn trình diễn mô tô nước, flyboard và thể thao dưới nước đã diễn ra tại đây. Trước đó, khu du lịch cũng đăng cai Giải vô địch các câu lạc bộ Jujitsu quốc gia năm 2026.

Theo Cổng du lịch Thái Nguyên, Hồ Núi Cốc có diện tích mặt nước khoảng 25km², với 89 đảo lớn nhỏ. Du khách có thể tham khảo trải nghiệm đi tàu, du thuyền ngắm cảnh, khám phá các đảo, nghe câu chuyện về nàng Công – chàng Cốc và tham quan những công trình thuộc khu du lịch hiện hữu.

Tuy nhiên, tình trạng hoạt động của tàu tham quan, trò chơi và từng khu dịch vụ có thể thay đổi theo mùa hoặc điều kiện thời tiết. Du khách nên liên hệ đơn vị vận hành để kiểm tra giờ mở cửa, giá vé và các dịch vụ đang phục vụ trước khi khởi hành.

Hồ Núi Cốc (Ảnh Báo Thái Nguyên)

Đến Thái Nguyên, du khách còn có thể đi đâu?

Một điểm đến thuận tiện để kết hợp với Hồ Núi Cốc là vùng chè Tân Cương. Đây là điểm du lịch cộng đồng, nơi du khách có thể tham quan đồi chè, tìm hiểu cách hái, sao chè, thưởng trà và mua đặc sản địa phương làm quà. Cổng du lịch Thái Nguyên cũng giới thiệu tuyến Tân Cương – suối Kẹm kết nối với Hồ Núi Cốc và Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Với lịch trình dài hơn, du khách có thể tới Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa để tìm hiểu lịch sử chiến khu Việt Bắc. Nhóm khách thích thiên nhiên có thể tham khảo hang Phượng Hoàng – suối Mỏ Gà, quần thể hang động và suối nằm cách trung tâm Thái Nguyên khoảng 45km.



