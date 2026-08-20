Khu du lịch quốc gia đầu tiên của Việt Nam tại tỉnh rộng nhất cả nước sắp có quy hoạch mới, mục tiêu đón 5 triệu lượt khách/năm

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đang tập trung đẩy nhanh công tác lập Đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đến năm 2050 và đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Theo Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Lâm Đồng, chiều 18/8, UBND tỉnh đã làm việc với các sở, ngành và đơn vị liên quan để rà soát, đôn đốc tiến độ lập Đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đến năm 2050.

Đến nay, Ban Quản lý đã hoàn thành việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập đồ án; đồng thời tiếp nhận ý tưởng quy hoạch của đơn vị tài trợ và phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai lập đồ án theo nhiệm vụ quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt. Kinh phí thực hiện cũng đã được UBND tỉnh phân bổ, giao bổ sung dự toán.

Công tác lấy ý kiến đối với dự thảo đồ án được triển khai rộng rãi. Ban Quản lý đã nhận được 15/15 ý kiến của các sở, ngành, địa phương; 22/33 ý kiến của doanh nghiệp và 65/100 ý kiến của người dân; đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý.

Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư cũng đã được tổ chức, qua đó tạo cơ sở hoàn thiện hồ sơ quy hoạch. Đồng thời, hồ sơ cũng được gửi xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi trình thẩm định theo quy định.

Theo định hướng, việc hoàn thiện quy hoạch sẽ tạo cơ sở để phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm theo hướng đồng bộ, phù hợp với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đơn vị tư vấn và các sở, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đến năm 2050, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi.

Quy hoạch mới phải kế thừa các định hướng đã được phê duyệt, tránh chồng chéo, đồng thời cân bằng giữa mục tiêu phát triển du lịch với bảo tồn cảnh quan, môi trường và phát huy giá trị đặc trưng của khu vực. Tỉnh cũng đề nghị nghiên cứu kỹ ý tưởng xây dựng cầu cảnh quan và phương án khai thác không gian mặt nước hồ Tuyền Lâm theo hướng tạo điểm nhấn nhưng không ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Với lợi thế về cảnh quan tự nhiên gồm nhiều thung lũng, sông suối, gềnh thác nổi tiếng như Đatanla, Bảo Đại, Hồ Tuyền Lâm được đánh giá có tiềm năng lớn để phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp, khu vực này được công nhận là Di tích lịch sử - thắng cảnh cấp quốc gia từ năm 1998 và trở thành Khu du lịch quốc gia đầu tiên của Việt Nam vào năm 2017. Năm 2023, Hồ Tuyền Lâm tiếp tục được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam vinh danh là "Khu du lịch tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương".

Đến nay, Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm có 33 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 9.605 tỷ đồng, tổng vốn đã thực hiện khoảng 6.903 tỷ đồng trên diện tích gần 2.945 ha.

Trong đó, có 16 dự án đã đi vào hoạt động kinh doanh với tổng vốn đầu tư khoảng 3.047 tỷ đồng, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao mạo hiểm, vui chơi giải trí… với hơn 1.000 phòng lưu trú, giải quyết việc làm cho khoảng 1.200 lao động và thu hút hơn 2 triệu lượt khách du lịch.

Bên cạnh đó, còn 17 dự án đang triển khai thực hiện đầu tư, hoàn thiện thủ tục để đưa vào hoạt động theo quy định. Tuy nhiên, phần lớn các dự án này hiện đã hết tiến độ đầu tư, đang được các tổ công tác của UBND tỉnh rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Theo dự báo, khu du lịch này có thể đón khoảng 4 triệu lượt khách vào năm 2030 và tăng lên gần 5 triệu lượt khách vào năm 2050; nhu cầu lưu trú dự kiến tăng từ khoảng 11.800 phòng năm 2030 lên 14.500 phòng vào năm 2050.



