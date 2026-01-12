Không thể tin nổi: Giá vàng lập đỉnh mới cao chưa từng thấy, cuộc điều tra ở Mỹ là nguyên nhân quan trọng

Tính đến hơn 10h sáng nay (12/1), theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.580 USD/ounce, tức là tăng gần 70 USD mỗi ounce so với giá đóng cửa vào cuối tuần trước. Đây là một mức đỉnh mới của giá vàng thế giới.

Tương tự, giá vàng trong nước cũng lập đỉnh cao chưa từng thấy, thậm chí xác lập kỷ lục 162 triệu đồng/lượng. Theo đó, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, tính đến hơn 11h trưa nay, giá vàng miếng SJC ở Việt Nam đã tăng tới 2,2 triệu đồng mỗi lượng, lên mức 160 – 162 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Đây cũng là mức giá kỷ lục chưa từng có của kim loại quý này ở Việt Nam.

Vàng nhẫn cũng tăng giá kỷ lục, tăng từ 1,5 - 2,2 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, nhẫn tròn SJC 999.9 niêm yết ở mức 156,5 – 159 triệu đồng/lượng, nhẫn DOJI 156 – 159 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 157 – 160 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu và Bảo tín Mạnh Hải niêm yết với158,7 – 161,7 triệu đồng/lượng…

Không chỉ vàng, giá bạc hôm nay cũng tăng mạnh. Theo đó, giá bạc giao ngay quốc tế đã vượt 83 USD/ounce. Trong nước, bạc miếng Phú Quý đang giao dịch quanh 3,134 – 3,231 triệu đồng/lượng; bạc thỏi quanh 83,5 - 86,1 triệu đồng/kg.

Giá vàng trong nước gần chạm mốc 162 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vì sao giá vàng đột ngột tăng mạnh?

Trong dự báo mới nhất về xu hướng giá vàng tuần tới của Kitco, giới phân tích và các nhà đầu tư đều cho rằng vàng sẽ còn tăng tiếp. Các chuyên gia nhận định rằng, giá vàng tăng trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại những căng thẳng địa chính trị, đồng thời kỳ vọng thay đổi chính sách tiền tệ của Mỹ theo hướng tiếp tục nới lỏng.

Hơn nữa, giá vàng tăng vọt khi thị trường dấy lên lo ngại một năm 2026 đầy bất ổn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Điều này được cho là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ.

Cụ thể, ngày 11/1, Chủ tịch Fed Jerome Powell xác nhận các công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra hình sự với ông. Ông Jerome Powell cho biết: "Vào thứ Sáu (9/11), Bộ Tư pháp đã gửi trát triệu tập của đại bồi thẩm đoàn tới Fed, đe dọa truy tố hình sự liên quan đến cuộc điều trần của tôi trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hồi tháng 6 năm ngoái. Nội dung của cuộc điều trần đó một phần về dự án cải tạo có thể kéo dài nhiều năm với các tòa nhà văn phòng của Fed".

Giá vàng thế giới đang tăng mạnh. Ảnh minh họa

Theo Chủ tịch Fed, cuộc điều tra của các công tố viên xuất phát từ sức ép của chính quyền, nhất là khi Fed đã thiết lập lãi suất dựa trên đánh giá tốt nhất về điều gì có lợi cho công chúng, thay vì làm theo mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trên thực tế, trong năm 2025, Tổng thống Donald Trump nhiều lần công kích Fed và ông Jerome Powell vì ngân hàng trung ương không giảm lãi suất nhanh và mạnh như ông yêu cầu. Thậm chí, Tổng thống Mỹ còn từng dọa kiện và sa thải Chủ tịch Fed, và thông báo sa thải thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Lisa Cook. Nhưng các quyết định này đã bị Tòa phúc thẩm liên bang tại Washington chặn lại.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026. Nhưng nhiệm kỳ của ông trong Hội đồng Thống đốc Fed sẽ kéo dài đến năm 2028.

Các chuyên gia phân tích rằng, với những sức ép liên tục gần đây, thị trường đang ngày càng lo ngại về tính độc lập của Fed trong năm nay. Nếu điều này thực sự xảy ra, thì lãi suất của Mỹ có thể giảm nhanh và mạnh hơn dự kiến. Điều này sẽ có lợi cho thị trường vàng.