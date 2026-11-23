Chuyên gia cho rằng, việc công bố kết quả không phát hiện ba chất tạo nạc trong mẫu thịt lợn tại Trường Mầm non Phương Liệt (Hà Nội) chưa đủ để lý giải hiện tượng thịt mềm nhũn, ấn tay lõm bất thường. Cần thiết tìm nguyên nhân khiến thịt bị hiện tượng mềm nhũn, bở.

Liên quan vụ thịt lợn có biểu hiện bất thường tại Trường Mầm non Phương Liệt (Hà Nội), UBND phường Phương Liệt đã công bố kết quả kiểm nghiệm mẫu thịt do Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia thực hiện.

Theo đó, cả ba chỉ tiêu hóa lý được kiểm nghiệm gồm Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol đều không phát hiện trong mẫu thử.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Tiền Phong, PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, ba chỉ tiêu Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol đều thuộc nhóm chất có tác dụng làm tăng tỷ lệ nạc ở vật nuôi, thường được gọi là chất tạo nạc.

Việc kiểm soát các chất này có ý nghĩa trong phát hiện hành vi gian lận ở khâu chăn nuôi, khi người nuôi cố tình sử dụng chất không được phép nhằm làm tăng tỷ lệ thịt nạc.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, đây không phải là những chỉ tiêu có thể dùng để xác định nguyên nhân khiến thịt bị mềm nhũn, bở hoặc rỉ dịch.

“Muốn tìm nguyên nhân thịt bị nhũn, bở thì phải kiểm tra vi sinh vật. Thịt hỏng do vi sinh vật khác với việc nhiễm các chất tạo nạc”, chuyên gia phân tích.

Trước đó, trong quá trình giao nhận thịt, phụ huynh Trường Mầm non Phương Liệt (Hà Nội) phát hiện thịt bất thường, ấn ngón tay lõm từng vùng.

Theo vị này, với những miếng thịt nhũn, bở, ấn ngón tay tạo thành những vùng lõm là bất thường, nghi ngờ thịt bị hỏng. Do đó, điều cần làm là kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh, kết hợp đánh giá cảm quan như màu sắc, mùi, trạng thái và độ đàn hồi của thịt. Việc phân tích cần được thực hiện bằng phương pháp chuyên môn, thay vì chỉ đưa ra một số chỉ tiêu không trực tiếp giải thích hiện tượng.

Bên cạnh đó, cần xem xét toàn bộ quá trình từ giết mổ, vận chuyển đến bảo quản và phân phối thịt. Ngay cả khi doanh nghiệp có quy trình sản xuất, bảo quản nghiêm ngặt, chất lượng thịt vẫn có thể bị ảnh hưởng nếu các khâu tiếp theo không duy trì được điều kiện bảo quản phù hợp.

PGS Thịnh ví dụ, thịt sau giết mổ cần được vận chuyển bằng phương tiện lạnh, treo thân thịt đúng cách, tránh tiếp xúc với mặt sàn và các bề mặt không bảo đảm vệ sinh. Khi thịt được giao đến đơn vị tiếp nhận, nếu quá trình xẻ thịt, vận chuyển tiếp hoặc bảo quản không đúng điều kiện, nhiệt độ thịt có thể tăng, tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển, làm suy giảm chất lượng và gây hư hỏng.

Trước đó, ngày 4/11, trong quá trình giao nhận thực phẩm tại Trường Mầm non Phương Liệt, phường Phương Liệt (Hà Nội), tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường. Phụ huynh dùng ngón tay ấn vào miếng thịt và thấy lõm từng vùng. Phụ huynh và nhà trường đã yêu cầu công ty cung cấp thực phẩm đổi lô thịt khác, đảm bảo an toàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của phường sau đó lấy 150 gram mẫu thịt gửi kiểm nghiệm.

Theo thông tin UBND phường Phương Liệt công bố ngày 18/11, kết quả kiểm nghiệm cho thấy không phát hiện Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol trong mẫu thử. Ngày 6/11, chính quyền phường đã quyết định dừng hợp đồng với Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh và chuyển sang nhà cung cấp mới.