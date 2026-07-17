Không quân Ukraine sắp có thêm hàng loạt tiêm kích Eurofighter Tranche 1?

Việc tiêm kích Eurofighter Tranche 4 đi vào phục vụ giúp nhiều lực lượng không quân châu Âu rảnh tay loại biên phiên bản Tranche 1.

Máy bay chiến đấu Eurofighter Tranche 4 được chế tạo theo chương trình Quadriga đã hoàn thành đầy đủ và tốt đẹp chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Thông tin này được Airbus Defence đưa ra và cho biết các bài kiểm tra được thực hiện tại trung tâm hàng không quân sự của hãng ở Munching.

Tiêm kích thế hệ mới mang số hiệu đuôi "34 02", đã bay trên không hơn một giờ dưới sự điều khiển của phi công thử nghiệm Stefan Auer.

Quá trình kiểm tra bao gồm đánh giá các đặc tính bay cơ bản, hoạt động của động cơ, hệ thống điều khiển bay, hệ thống thủy lực, hệ thống điện, cũng như thử nghiệm thiết bị dẫn đường và mọi khí tài trong buồng lái.

Máy bay chiến đấu này là chiếc đầu tiên trong số 58 tiêm kích chiếm ưu thế trên không Eurofighter thế hệ mới mà Tập đoàn Airbus đang chế tạo cho Không quân Đức.

Tổng cộng đơn đặt hàng bao gồm 38 chiếc Eurofighter phiên bản Tranche 4 được ký hợp đồng vào năm 2020, đi kèm 20 tiêm kích phiên bản Tranche 5 theo hợp đồng ký năm 2025.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tiêm kích Eurofighter Tranche 4.

Việc bàn giao các máy bay chiến đấu phiên bản Tranche 4 thế hệ mới sẽ cho phép Không quân Đức loại biên và thay thế các tiêm kích Eurofighter đã cũ thuộc biến thể Tranche 1 đầu tiên.

Nhà sản xuất dự kiến sẽ giao chiếc máy bay thuộc chương trình Quadriga đầu tiên cho Không quân Đức vào cuối năm nay, ngay sau khi vượt qua quy trình chứng nhận.

Các máy bay còn lại thuộc phiên bản này sẽ được giao cho khách hàng theo từng giai đoạn cho đến năm 2030, và việc giao hàng đối với loại Tranche 5 dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2034.

Điểm khác biệt kỹ thuật chính của máy bay chiến đấu thế hệ mới là việc tích hợp mảng pha quét chủ động tiên tiến, hệ thống radar được trang bị đầy đủ phần cứng và phiên bản phần mềm mới nhất.

Đơn đặt hàng 38 tiêm kích Quadriga được chia thành hai phiên bản dựa trên số lượng chỗ ngồi. Đức sẽ nhận được 30 máy bay chiến đấu một chỗ ngồi và 8 máy bay huấn luyện chiến đấu hai chỗ ngồi.

Cần nói thêm, vào đầu tháng 6, liên danh gồm Hensoldt và Indra đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống radar mảng pha chủ động Eurofighter Common Radar System Mark 1 (ECRS Mk 1) thế hệ mới dành cho tiêm kích Eurofighter trong điều kiện thực tế.

Khí tài trên được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể khả năng tác chiến tầm xa của tiêm kích Eurofighter Typhoon so với hiện nay, sánh ngang mọi chiến đấu cơ hiện đại nhất.

Một lưu ý nữa là các tiêm kích Eurofighter Typhoon thế hệ cũ sau khi loại biên rất có thể sẽ được viện trợ cho Không quân Ukraine, khi Ukraine đã đưa ra đề xuất này từ khá lâu và gần đây việc giao tiêm kích cho Ukraine có thêm thuận lợi khi Pháp và Thụy Điển đồng ý cung cấp những chiếc Gripen E và Rafale tối tân.