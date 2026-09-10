Không quân Thụy Điển hướng tới diện mạo mới đầy uy lực

Thụy Điển đang đẩy mạnh phát triển một loại máy bay chiến đấu thế hệ mới, sẽ định hình lại diện mạo không quân nước này trong tương lai.

Bộ Quốc phòng Thụy Điển đã ký một hợp đồng với Tập đoàn Saab, đánh dấu việc đẩy mạnh phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới. Thỏa thuận trị giá 303 triệu USD này quy định công việc nghiên cứu ý tưởng về tiêm kích tiên tiến cho đến năm 2029, và nếu được gia hạn, đến năm 2031.

Theo đại diện Saab, hợp đồng bao gồm việc sản xuất các nguyên mẫu thử nghiệm, nghiên cứu chuyên sâu và phát triển ý tưởng cho cả nền tảng có người lái và không người lái.

Doanh nghiệp sẽ cung cấp sự hiểu biết toàn diện về máy bay chiến đấu tương lai và Không quân nói chung, bao gồm tích hợp hệ thống, khả năng tự hành, thích ứng tín hiệu, thông số kỹ thuật hệ thống truyền động và các thành phần kỹ thuật số.

Chương trình máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của Thụy Điển, được đặt tên là KFS (viết tắt của Khái niệm máy bay chiến đấu tương lai) và còn được biết đến với tên gọi Vägval stridsflyg (Lựa chọn con đường cho hàng không chiến đấu), hình dung Không quân Thụy Điển sẽ chuyển sang một nền tảng mới sau năm 2040.

KFS được khởi động sau khi nước này rút khỏi dự án Team Tempest (GCAP) do Anh dẫn đầu vào năm 2023, thay vào đó Thuỵ Điển chọn con đường riêng của mình. Mặc dù máy bay chiến đấu tương lai vẫn còn là một viễn cảnh xa vời, nhưng việc phát triển một loạt máy bay không người lái (UAV ) dự kiến sẽ sớm hoàn thành.

Mô hình kích thước thật của "người bạn đồng hành trung thành" - chiếc Saab A3-001.

Saab đã công bố một loạt 3 hệ thống không người lái kế tiếp nhau (dòng F hoặc dòng ACP) được thiết kế để bay ở tốc độ siêu âm, hoạt động như "người bạn đồng hành trung thành" cùng với tiêm kích Gripen E/F có người lái và máy bay cảnh báo sớm - kiểm soát trên không GlobalEye.

Chuyến bay thử nghiệm của nguyên mẫu cơ bản, được trang bị động cơ phản lực cánh quạt GE Aerospace F414 (tương tự như Gripen E), dự kiến vào năm 2027 - 2028.

Đến năm 2030, nguyên mẫu A2 mang theo tải trọng vũ khí và cảm biến dự kiến sẽ bay thử. UAV chiến đấu cuối cùng (khái niệm A3) theo kế hoạch sẽ cất cánh vào đầu những năm 2030.