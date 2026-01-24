Không phải xe giá rẻ, xe cũ tiền tỷ mới là ‘ngôi sao’ năm 2025

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 227 phát sóng ngày 24/1 trên HTV9.





Năm vừa qua, thị trường xe cũ có những điểm gì nổi bật, thưa anh?

Theo tôi, điểm nổi bật nhất của thị trường xe cũ năm 2025 là sự biến động rõ rệt cả về mặt bằng giá lẫn thanh khoản.

Tôi sẽ chia theo mốc thời gian. Đầu tiên, giai đoạn sau Tết âm đến khoảng tháng 4 dương lịch, thị trường không quá sôi động nhưng vẫn có giao dịch.

Biến động lớn nhất rơi vào giai đoạn tháng 5-9, khi toàn thị trường chững lại. Việc đến từ hai nguyên nhân: thứ nhất là các hãng xe mới tung ra chính sách giảm giá rất mạnh; thứ hai là tâm lý lo ngại của người dùng trước những câu chuyện xoay quanh hạn chế xe vào phố, khí thải, xe hybrid và xe điện. Trong giai đoạn đó, xe mới, đặc biệt là xe điện bán tốt, khiến thị trường xe cũ bị chậm lại rõ rệt.

Từ khoảng tháng 9–10 trở lại đây, thị trường bắt đầu khởi sắc, nhất là nhóm xe tầm trung từ 800 triệu đồng trở lên. Những mẫu như CX-5, Tucson hay Santa Fe form cũ có thanh khoản rất tốt, thời gian bán ra chỉ khoảng 7–10 ngày sau khi salon mua lại. Nhóm xe 400–600 triệu vẫn có giao dịch nhưng chậm hơn.

Thị trường xe cũ năm 2025 chia thành nhiều giai đoạn với các diễn biến khác nhau.

Theo tôi, có hai lý do chính cho sự cải thiện này. Một là năm nay các hãng kiểm soát tồn kho tốt, xe mới hết tồn sớm hơn, không còn áp lực xả hàng như năm trước. Hai là người dùng đã quen dần với các câu chuyện chính sách, đặc biệt nhóm khách mua xe từ 800 triệu trở lên thường có phương án dự phòng nên không bị ảnh hưởng nhiều, giúp thanh khoản nhóm này duy trì tốt.

Về mặt bằng giá, 2025 là năm giá xe cũ tiếp tục giảm, từ xe phổ thông đến xe sang, khiến thị trường dễ tiếp cận hơn. Các mẫu hạng B như City hay Vios lướt hiện có giá rất hợp lý, City RS 2022 giờ có giá chỉ tầm 450 triệu đồng. Trong khi đó, giá xe mới giảm sâu trong giai đoạn giữa năm như CX-5, Territory cũng kéo mặt bằng xe cũ đi xuống. Đây là lý do tôi cho rằng thị trường xe cũ năm 2025 đã có một bước chuyển đáng kể về giá.

Như anh nói thì phân khúc giá trên 800 triệu đồng có thanh khoản tốt hơn. Vì sao lại như vậy, thưa anh?

Phân khúc trên 800 triệu có thanh khoản tốt hơn chủ yếu đến từ hai lý do.

Thứ nhất, đây là nhóm khách hàng buộc phải sử dụng xe cỡ lớn, thường là các mẫu gầm cao hạng C hoặc D, phục vụ nhu cầu đi xa thường xuyên. Nhóm này ít phụ thuộc vào việc đi lại trong phố, hoặc nếu có thì họ sẵn sàng dùng thêm một mẫu xe nhỏ khác để thay thế, thường là xe điện cỡ nhỏ.

Ngược lại, nhóm khách mua xe lần đầu trong khoảng 500–700 triệu lại chịu tâm lý lo ngại nhiều hơn. Thông thường, họ chỉ có một xe cho cả gia đình và sợ không thể đi vào phố, nên có xu hướng chuyển sang lựa chọn xe điện để thay thế. Điều này khiến các mẫu xe cũ trong tầm giá này khó bán hơn.

Trong khi đó, nhóm xe từ 800–900 triệu đến khoảng dưới 1,2–1,3 tỷ ít bị ảnh hưởng bởi những lo ngại này, vì vậy thanh khoản của phân khúc này vẫn duy trì ở mức tốt.

Những năm trước, anh có những thống kê về mẫu xe được tìm kiếm nhiều nhất, xe được giao dịch nhiều nhất, xe có thời gian lưu kho nhanh nhất hoặc lâu nhất. Anh có thể chia sẻ gì về những điều này đối với năm 2025?

Năm nay, chúng tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện báo cáo. Tuy vậy, một số dữ kiện ban đầu cho thấy thị trường xe cũ năm 2025 thanh khoản tốt hơn so với 2024.

Cụ thể, trung bình một xe Nhật Hàn mất khoảng 16 ngày để bán ra, trong khi xe Mỹ và các thương hiệu Trung Quốc mất khoảng 18–20 ngày. Về mức mất giá, mặt bằng chung của thị trường năm vừa rồi dao động khoảng 8–12%, tùy từng mẫu xe và phân khúc.

Mẫu xe cũ được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2025 vẫn là Mazda CX-5. Ở nhóm xe phổ thông cỡ nhỏ, những cái tên quen thuộc như Vios vẫn giữ sức hút. Điểm đáng chú ý là City có lượng tìm kiếm tăng lên rõ rệt so với trước. Ngược lại, nhóm xe cỡ A là phân khúc khá trầm trong năm qua, lượng tìm kiếm giảm mạnh.

Mazda CX-5 vẫn là mẫu xe được quan tâm nhất thị trường xe cũ.

Ngoài ra, một số mẫu như Tucson, Territory hay Santa Fe form cũ vẫn có lượng quan tâm nhất định, nhưng tỷ lệ chốt giao dịch chưa quá cao, phần nào do nguồn cung trên thị trường không nhiều.

Riêng với CX-5, do lượng xe bán mới lớn nên nguồn xe cũ dồi dào hơn, kéo theo số lượng giao dịch thực tế cũng tốt hơn.

Năm 2025, thị trường ghi nhận làn sóng giảm giá mạnh mẽ của xe mới. Điều này ảnh hưởng như thế nào lên thị trường xe cũ, thưa anh?

Việc xe mới liên tục giảm giá chắc chắn tác động mạnh đến tâm lý người mua xe cũ, khiến nhiều người chọn chờ đợi hoặc chuyển hướng sang xe mới. Bên cạnh đó, vài năm gần đây các hãng xe phủ kín nhiều dải giá khác nhau, tạo thêm lựa chọn cho khách hàng, thay vì buộc phải mua xe đã qua sử dụng như trước. Nếu quay lại 5 năm trước, với 500–600 triệu, lựa chọn xe mới rất hạn chế, còn hiện nay thì khác.

Ngoài ra, năm 2025 cũng ghi nhận sự xuất hiện mạnh mẽ của các hãng xe Trung Quốc. Cá nhân tôi thấy nhóm thương hiệu này dần có chỗ đứng nhất định, người tiêu dùng bớt hoài nghi hơn, nhất là khi họ đưa ra chính sách bảo hành dài, tạo cảm giác yên tâm để mua xe mới thay vì xe cũ. Thay vì bảo hành 3-5 năm, họ bảo hành 7 năm; thay vì 100.000km, họ bảo hành 150.000km. Trong khi đó, thị trường xe cũ lại gặp không ít “drama” liên quan đến check test, kiểm tra, đánh giá chất lượng, càng khiến người mua dè chừng.

Việc xe mới liên tục giảm giá ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường xe cũ.

Bước sang 2026, tôi cho rằng giá xe mới nhiều khả năng sẽ đi ngang, thậm chí giảm nhẹ, nhưng khó có giảm sâu. Thực tế, giá ô tô hiện đã khá dễ tiếp cận và không tăng nhiều trong vài năm gần đây so với lạm phát, trong khi trang bị trên xe ngày càng tốt, kể cả ở phân khúc phổ thông. Ví dụ như City hay Vios đều được trang bị gói an toàn chủ động. Về doanh số xe mới năm 2026, tôi nghiêng về kịch bản tiếp tục đi ngang, bởi năm vừa rồi thị trường đã đạt mức khá cao. Để tăng trưởng mạnh hơn sẽ cần thêm thời gian, phụ thuộc vào hạ tầng và chính sách kinh tế.

Với xe cũ, tôi cho rằng 2026 vẫn là một năm nhiều biến động và không ít khó khăn. Do cạnh tranh từ xe mới ngày càng gay gắt và khả năng xuất hiện thêm các chính sách môi trường hay hạn chế xe vào nội đô. Dù vậy, thị trường xe cũ nhiều khả năng vẫn giữ được sự ổn định, nhưng theo hướng thận trọng hơn.

Cảm ơn anh Dũng về những chia sẻ vừa rồi.