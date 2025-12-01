Không phải Việt Nam, đây mới là quốc gia uống cà phê nhiều nhất thế giới?

Thị trường cà phê toàn cầu tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ổn định trong năm 2025, nhưng thói quen tiêu thụ lại khác biệt rõ rệt giữa các quốc gia, phản ánh văn hóa, thu nhập và truyền thống uống cà phê của từng khu vực.

Các số liệu mới nhất từ Cafely cho thấy, trong khi Bắc Âu dẫn đầu về mức tiêu thụ bình quân đầu người, các thị trường mới nổi lớn, ngay cả những quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu, lại tiêu thụ cà phê ít hơn nhiều.

Châu Âu thống trị tiêu thụ cà phê bình quân đầu người

Bắc Âu tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm tiêu thụ cà phê thế giới. Luxembourg dẫn đầu với mức tiêu thụ trung bình 5,31 cốc mỗi ngày cho mỗi người, vượt xa các nền kinh tế lớn khác.

Sự vượt trội này một phần được thúc đẩy bởi lực lượng lao động sống và làm việc ở nước ngoài đông đảo, chiếm gần một nửa dân số, trong đó lượng cà phê họ tiêu thụ được tính vào tổng mức tiêu thụ của Luxembourg. Giá cà phê trung bình ở đây là 3,6 USD/cốc, tương đương khoảng 95 nghìn đồng.

Phần Lan và Thụy Điển, những quốc gia nổi tiếng với văn hóa cà phê lâu đời, lần lượt xếp ngay sau Luxembourg. Trong top 10 quốc gia tiêu thụ cà phê hàng đầu thế giới, tất cả đều là các quốc gia châu Âu, phản ánh sự kết hợp giữa truyền thống uống cà phê lâu đời và khả năng chi tiêu cao của người dân.

Các nền kinh tế lớn tiêu thụ ít cà phê hơn trên đầu người

Mặc dù là những thị trường cà phê lớn xét theo tổng lượng tiêu thụ, các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Brazil lại có mức tiêu thụ bình quân đầu người khiêm tốn. Người Mỹ trung bình uống 1,22 cốc cà phê mỗi ngày, xếp thứ 24 trên thế giới. Giá cà phê ở đây lên tới 4,69 USD/cốc, đắt đỏ hàng đầu trong các quốc gia, chỉ sau giá tại Đan Mạch (5,4 USD) và Thụy Sĩ (5 USD).

Nhật Bản, dù có nền văn hóa cà phê thịnh vượng và phổ biến cà phê đóng hộp, chỉ tiêu thụ chưa đến một cốc mỗi ngày. Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, đứng thứ 18 với 1,58 cốc/người/ngày.

Việt Nam tiêu thụ ở mức khiêm tốn

Mặc dù là một trong những nhà sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, mức tiêu thụ bình quân đầu người tại Việt Nam chỉ đạt 0,42 cốc/ngày, xếp vị trí 48 trên tổng số 65 quốc gia.

Các chuyên gia nhận định, sở thích uống cà phê của người Việt gắn liền với văn hóa cà phê truyền thống, cà phê pha phin hoặc cà phê đặc trưng, thay vì lối tiêu thụ hàng ngày dày đặc như ở châu Âu. Điều này tạo nên một mô hình tiêu dùng khác biệt: ít tần suất nhưng chú trọng trải nghiệm chất lượng.

Các thị trường tiêu thụ thấp nhất thế giới

Ở phía cuối bảng xếp hạng, những quốc gia mà trà hoặc các loại đồ uống khác chiếm ưu thế, mức tiêu thụ cà phê cực thấp. Ấn Độ đứng cuối với chỉ 0,02 cốc mỗi ngày – tương đương một cốc cà phê mỗi bảy tuần. Một số quốc gia châu Phi và Nam Á cũng ghi nhận mức tiêu thụ trung bình dưới 0,3 cốc/ngày, phản ánh thói quen uống trà, cacao hoặc các loại đồ uống truyền thống khác.

Dữ liệu mới nhất này cho thấy, mặc dù cà phê là mặt hàng toàn cầu, thói quen tiêu dùng vẫn bị chi phối mạnh mẽ bởi văn hóa, thu nhập và truyền thống địa phương. Các doanh nghiệp cà phê muốn mở rộng thị trường cần cân nhắc không chỉ số lượng tiêu thụ, mà cả cách người tiêu dùng trải nghiệm và chi tiêu cho mỗi cốc cà phê.