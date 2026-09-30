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Không phải thanh long hay sầu riêng, Campuchia quyết làm giàu từ loại quả Việt Nam cũng đang trồng nhiều: Diện tích trồng tăng 2.660%, sản lượng 2,2 triệu tấn mỗi năm

Như Quỳnh
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Năng suất trung bình của loại trái cây này tại Campuchia đạt khoảng 15 tấn/h.

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Ảnh minh họa

Ngành xoài Campuchia đang mở rộng nhanh cả về diện tích canh tác, sản lượng và hoạt động chế biến, trong bối cảnh nhu cầu từ các thị trường trong nước và quốc tế gia tăng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển cũng đặt ra yêu cầu về hạ tầng bảo quản, công nghệ và năng lực xử lý sau thu hoạch.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), diện tích trồng xoài của Campuchia tăng mạnh trong những năm gần đây. Trong giai đoạn 2016-2020, tổng diện tích canh tác tăng từ khoảng 5.000 ha lên 138.000 ha, tương đương mức tăng khoảng 2.660%.

Báo cáo của FAO công bố năm 2025 cho thấy diện tích này tiếp tục tăng lên 142.825 ha vào năm 2023, với tổng sản lượng đạt khoảng 2,2 triệu tấn.

Quy mô sản xuất lớn hơn đáng kể so với một số ước tính quốc tế khác. Chẳng hạn, dữ liệu của World Integrated Trade Solution (WITS) và Bộ Thương mại Campuchia cho thấy hoạt động xuất khẩu xoài ở mức cao, trong khi một ước tính của WPR đưa sản lượng năm 2023 chỉ ở mức khoảng 66.500 tấn.

Sự chênh lệch lớn giữa các nguồn cho thấy số liệu về ngành xoài Campuchia có thể phụ thuộc đáng kể vào phương pháp thống kê, phạm vi sản phẩm và thời điểm thu thập dữ liệu. Dù vậy, các số liệu của FAO cho thấy năng lực sản xuất xoài của Campuchia đã tăng nhanh trong chưa đầy một thập kỷ.

Đáng chú ý, khoảng 60% sản lượng xoài của Campuchia được sản xuất tại tỉnh Kampong Speu. Với quy mô này, Kampong Speu đang nổi lên như một trong những vùng sản xuất xoài tập trung lớn nhất của nước này.

Theo ông Leng Sokly, thuộc Liên đoàn Phát triển Xoài Campuchia, hoạt động trồng và chế biến xoài đang gia tăng tại nhiều địa phương.

"Hiện nay, nhiều nông dân trên khắp cả nước đang trồng xoài, và ngày càng có nhiều nhà máy tham gia vào hoạt động chế biến. Có khoảng 15 nhà máy tham gia vào hoạt động chế biến xoài", ông Sokly cho biết.

Theo ông, nhu cầu từ các doanh nghiệp thu mua trong nước và nước ngoài đối với xoài Campuchia đang gia tăng, tạo thêm cơ hội cho người trồng cũng như các cơ sở chế biến.

Campuchia có điều kiện thuận lợi để phát triển cây xoài nhờ khí hậu cận nhiệt đới và vùng đồng bằng sông Mekong. Hoạt động sản xuất có thể diễn ra quanh năm, trong khi mùa thu hoạch và xuất khẩu cao điểm thường tập trung từ tháng 2 đến tháng 6.

Khoảng 15 giống xoài đang được trồng tại Campuchia, trong đó Keo Romeat chiếm khoảng 80% sản lượng.

Theo Bộ Thương mại Campuchia, trong 10 tháng đầu năm ngoái, nước này xuất khẩu khoảng 245.000 tấn xoài, trị giá khoảng 115 triệu USD. Campuchia cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Lào nhằm đưa xoài sang Trung Quốc và một số thị trường khác thông qua mạng lưới đường sắt cao tốc của Lào.

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FAO xác định xoài là một trong những cây trồng chiến lược của Campuchia trong quá trình đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp. Theo báo cáo quốc gia của tổ chức này, năng suất xoài trung bình tại Campuchia đạt khoảng 15 tấn/ha, qua đó tạo dư địa để mở rộng sản xuất và tham gia sâu hơn vào thị trường khu vực.

Ấn Độ hiện là nước sản xuất xoài lớn nhất thế giới với khoảng 26 triệu tấn, tiếp theo là Indonesia và Trung Quốc.

Với diện tích trồng đã vượt 140.000 ha và sản lượng đạt khoảng 2,2 triệu tấn, Campuchia đang hình thành một ngành xoài có quy mô đáng kể trong khu vực. Thách thức đối với nước này trong giai đoạn tiếp theo sẽ là chuyển năng lực sản xuất ngày càng lớn thành giá trị xuất khẩu ổn định, thông qua nâng cao chất lượng, chế biến và hệ thống bảo quản sau thu hoạch.

Tags

Campuchia

FAO

Kampong Speu

Nông nghiệp

Thanh Long

loại quả

xoài

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