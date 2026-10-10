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Không phải Thái Lan, cơn sốt xe điện đang trỗi dậy tại một quốc gia Đông Nam Á: Doanh số tăng 130%, VinFast được nhắc tên

Như Quỳnh
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Đại diện Bộ Năng lượng chia sẻ: "Quan niệm cho rằng xe máy điện rất đắt tiền. Các công ty như VinFast, với mức giá dưới 100.000 PHP (1.594,21 USD), sẽ trở thành một lựa chọn khả thi hơn".

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Ảnh minh họa

Giá xăng tăng cao đang thúc đẩy nhu cầu xe điện tại Philippines. Trong 8 tháng đầu năm 2026, số lượng đăng ký xe điện, bao gồm cả xe hybrid, tăng 130% so với cùng kỳ năm trước, trong khi xe điện chiếm gần một phần tư doanh số ô tô chở khách tại nước này.

Theo dữ liệu từ GlobalPetrolPrices.com, giá xăng tại Philippines đã tăng 68,3% kể từ sau xung đột Mỹ - Iran. Đây là mức tăng giá xăng cao thứ tư trên toàn cầu trong cùng giai đoạn.

Philippines chịu tác động đáng kể từ đà tăng giá nhiên liệu do nước này nhập khẩu gần như toàn bộ lượng nhiên liệu tiêu thụ. Trong khi đó, hệ thống giao thông công cộng còn hạn chế và chính phủ không trợ cấp nhiên liệu, khiến chi phí đi lại trở thành áp lực đối với người dân.

Ông Patrick Aquino, Giám đốc Cục Quản lý Sử dụng Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Philippines, cho biết số lượng đăng ký xe điện, bao gồm cả xe hybrid, đã tăng 130% so với cùng kỳ năm trước, lên hơn 67.000 chiếc trong 8 tháng tính đến tháng 8/2026.

"Nhu cầu tăng vọt. Vì vậy, bạn phải... đặt hàng, đặt cọc và chờ hàng về", ông Aquino cho biết.

Xu hướng này cũng được phản ánh trong kết quả kinh doanh của BYD, hãng xe Trung Quốc đang mở rộng hoạt động tại Philippines. Ông Bob Palanca, Giám đốc điều hành BYD Cars Philippines, cho biết doanh nghiệp đã giao 28.399 xe trong 8 tháng đầu năm, tăng 99% so với cùng kỳ năm 2025.

"Chúng tôi đã vượt qua tổng doanh số dự kiến cả năm 2025, sớm hơn bốn tháng so với kế hoạch. Chúng tôi hoàn toàn kỳ vọng đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục trong suốt năm 2026 và cả năm 2027", ông Palanca cho biết.

Theo bà Carla Buencamino, Trưởng bộ phận Cơ sở hạ tầng Di động tại ACMobility, đơn vị vận hành mạng lưới trạm sạc xe điện lớn nhất Philippines, xe điện chiếm gần một phần tư doanh số ô tô tại nước này trong năm 2026.

Dẫn các tính toán nội bộ của công ty, bà Buencamino cho biết tỷ lệ này tăng từ 12% năm 2025 và 4% năm 2024.

Bên cạnh tác động từ giá nhiên liệu, các chính sách của chính phủ cũng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện chạy điện.

Ông Aquino cho biết chính quyền Philippines muốn xe điện chiếm một nửa số taxi và ô tô được các quan chức chính phủ sử dụng trên toàn quốc vào năm 2030.

Ông cũng cho biết Bộ Năng lượng đang thúc đẩy việc duy trì chính sách miễn thuế nhập khẩu xe điện sau năm 2028, thời điểm ưu đãi này dự kiến hết hiệu lực.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi vẫn đối mặt với một số trở ngại. Theo ông Aquino, doanh số xe máy điện, loại phương tiện phổ biến tại Philippines, đang tăng chậm hơn so với ô tô điện.

Ông cho biết xe đạp truyền thống và jeepney – loại phương tiện giao thông công cộng đặc trưng của Philippines – vẫn góp phần duy trì nhu cầu xăng dầu nói chung, bất chấp tác động từ cuộc xung đột tại Iran.

Theo ông Aquino, tình hình có thể thay đổi khi các nhà sản xuất giảm giá thành xe điện.

"Quan niệm cho rằng xe máy điện rất đắt tiền. Các công ty như VinFast, với mức giá dưới 100.000 PHP (1.594,21 USD), sẽ trở thành một lựa chọn khả thi hơn", ông nói.

Diễn biến tại Philippines cho thấy giá nhiên liệu tăng cao đang tạo thêm động lực cho người tiêu dùng cân nhắc chuyển sang phương tiện chạy điện. Tuy nhiên, tốc độ chuyển đổi trong thời gian tới vẫn phụ thuộc vào giá bán xe, chính sách ưu đãi và khả năng mở rộng hạ tầng phục vụ xe điện.

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