Honda ra mắt SUV giá từ 315 triệu đồng, thiết kế hầm hố, có ghế thông gió

Honda Elevate 2026 lột xác về thiết kế, bổ sung ghế thông gió và camera 360 độ; VinFast bất ngờ "đắt hàng" tại Ấn Độ; Audi RS5 thế hệ mới lập kỷ lục đơn hàng tại châu Âu.

Honda Elevate 2026 ra mắt, giá quy đổi từ 315 triệu đồng

Honda Elevate 2026 vừa ra mắt tại Ấn Độ với thiết kế đầu xe hầm hố hơn, nội thất được cải tiến và bổ sung ghế thông gió cho cả hai hàng ghế. Xe có lưới tản nhiệt mới, logo chuyển lên nắp ca-pô, đồng thời thêm màu sơn Nordic Forest Pearl. Bản cao cấp ZX+ Black sở hữu ngoại hình tối màu, mâm hợp kim 17 inch và ghế bọc da.

Bên trong, mẫu SUV duy trì màn hình giải trí 10,25 inch, bổ sung đèn viền nội thất và cải thiện khả năng cách âm. Các trang bị đáng chú ý gồm ghế trước chỉnh điện, khởi động động cơ từ xa và gói hỗ trợ lái Honda Sensing trên bản cao cấp. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT. Honda Elevate 2026 có giá khởi điểm quy đổi khoảng 315 triệu đồng tại Ấn Độ, chưa gồm thuế, phí khi nhập khẩu sang thị trường khác.

VinFast bất ngờ "đắt hàng" tại Ấn Độ, xe điện Việt có thêm cơ hội tăng trưởng

VinFast đang ghi nhận tín hiệu tích cực tại Ấn Độ, thị trường đông dân nhất thế giới, với khoảng 3.000 ô tô điện bán ra trong tháng 9/2026, theo dữ liệu VAHAN được Chứng khoán SSI dẫn lại. Nhu cầu chủ yếu đến từ khách hàng cá nhân, cùng danh mục sản phẩm phù hợp với thị trường.

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Trong 6 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bàn giao 128.662 ô tô điện và 429.175 xe máy điện trên toàn cầu. Tại Việt Nam, hãng bàn giao 154.073 ô tô điện trong 8 tháng đầu năm. SSI đánh giá VinFast đang đi đúng lộ trình hướng tới mục tiêu bán 300.000 ô tô điện trong cả năm 2026.

Bên cạnh ô tô, hãng cũng mở rộng hoạt động xe máy điện tại Ấn Độ thông qua thỏa thuận với hơn 50 đại lý, hướng tới triển khai showroom tại 34 thành phố thuộc 15 bang và vùng lãnh thổ. Đây là bước đi nhằm khai thác thị trường xe hai bánh quy mô lớn, nơi tỷ lệ xe điện hiện vẫn ở mức thấp.

VinFast mở rộng sang bất động sản khi mua 100% vốn BĐS Ngọc Hồi, dự kiến tham gia thiết kế, bán hàng và vận hành dự án Global Sportia. Động thái này diễn ra sau đợt tái cấu trúc, sáp nhập Công ty Tương Lai và tăng vốn điều lệ lên hơn 214.000 tỷ đồng.

Audi RS5 thế hệ mới lập kỷ lục đơn hàng tại châu Âu

Theo Audi, đây là màn ra mắt thành công nhất lịch sử dòng RS5. Đáng chú ý, toàn bộ sản lượng xe phân bổ cho năm 2026 đã bán hết sạch, buộc người mua ở thời điểm hiện tại phải chờ đến năm sau để nhận xe.

Ở thế hệ mới, RS5 loại bỏ bản Coupe 2 cửa, chỉ cung cấp hai kiểu dáng Sedan và Avant (5 cửa). Xe được phát triển trên nền tảng Premium Platform Combustion (PPC), trang bị hệ truyền động plug-in hybrid kết hợp động cơ V6 2.9L tăng áp kép với mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 639 mã lực và mô-men xoắn 825 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,6 giây.

Sau châu Âu, Audi đang mở rộng phân phối RS5 sang các thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Tại Đức, xe có giá khởi điểm từ 106.200 euro (khoảng 3,09 tỷ đồng).

(Tổng hợp)



