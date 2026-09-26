Có thể bạn chưa biết, cách bài trí đồ vật trong nhà không chỉ quyết định ngôi nhà gọn gàng hay không mà còn liên quan rất nhiều tới sức khỏe.

Dù không gian sống có nhỏ hẹp đến đâu, có những khu vực trong nhà tuyệt đối không nên chất đầy đồ đạc. Lý do là, không chỉ ảnh hưởng đến sự tiện nghi, những vị trí này nếu không được giữ thông thoáng còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe cả gia đình.

Dưới đây là 4 nơi trong nhà nên được giữ “trống rỗng” để đảm bảo không khí lưu thông, hạn chế vi khuẩn sinh sôi và bảo vệ sức khỏe cà nhà nhé:

1. Ngay trước cửa chính ra vào thường xuyên

Cửa chính là nơi tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, dễ bị bụi bẩn, vi khuẩn bám vào. Nếu khu vực này bị lộn xộn với quá nhiều giày dép, đồ đạc, không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tạo điều kiện cho bụi bẩn, vi khuẩn từ bên ngoài xâm nhập vào nhà. Hơn nữa, theo phong thủy, cửa chính cần được giữ thông thoáng để khí tốt lưu thông, mang lại sức khỏe và may mắn cho gia đình.

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Nếu muốn mạnh khỏe, hãy hạn chế để quá nhiều giày dép ngay trước cửa, chỉ giữ lại những đôi thường xuyên sử dụng. Thường xuyên lau chùi khu vực này để giảm bớt bụi bẩn, vi khuẩn. Nếu có kệ giày, hãy đặt ở góc gọn gàng, không chắn luồng khí ra vào nhà.

2. Xung quanh bếp nấu

Khu vực bếp nấu thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao, dầu mỡ và hơi nước. Nếu đặt quá nhiều chai lọ gia vị, thực phẩm gần khu vực này, nhiệt độ và độ ẩm có thể khiến chúng nhanh hỏng, biến chất, thậm chí sinh ra các hợp chất có hại cho sức khỏe.

Ví dụ như dầu ăn để gần bếp nóng có thể bị oxy hóa nhanh hơn, tạo ra các chất gây hại cho gan và tim mạch. Gia vị như tiêu, muối, bột ngọt khi tiếp xúc nhiệt độ cao dễ vón cục, mất đi chất lượng ban đầu. Hành, tỏi, khoai tây để gần bếp nóng có thể mọc mầm nhanh hơn, sinh ra độc tố ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Vì vậy hãy bố trí kệ hoặc tủ cách xa bếp nấu để bảo quản gia vị, dầu ăn đúng cách. Tránh để thực phẩm tươi sống hoặc rau củ gần khu vực nấu nướng để hạn chế vi khuẩn lây nhiễm chéo. Dọn dẹp bề mặt bếp thường xuyên để tránh dầu mỡ bám lại gây mất vệ sinh.

3. Dưới gầm giường

Nhiều người có thói quen tận dụng không gian dưới gầm giường để chứa đồ, nhưng điều này vô tình tạo ra một ổ vi khuẩn mà mắt thường khó nhận biết. Bụi bẩn, lông thú cưng, nấm mốc có thể tích tụ ở đây và gây ra các vấn đề về hô hấp, dị ứng, đặc biệt đối với trẻ nhỏ và người già. Hơn nữa, không khí không thể lưu thông khiến giường dễ bị ẩm mốc, làm giảm chất lượng giấc ngủ, ảnh hưởng sức khỏe theo nhiều cách.

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Nếu có thể, hãy để gầm giường hoàn toàn trống để không khí lưu thông tốt hơn. Nếu buộc phải cất đồ, hãy dùng hộp đựng kín để hạn chế bụi bẩn và dọn dẹp thường xuyên. Lau chùi, hút bụi khu vực này ít nhất 1 lần/tuần để giữ vệ sinh.

4. Cửa sổ phòng tắm

Phòng tắm là nơi ẩm ướt nhất trong nhà, là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, đặc biệt nếu cửa sổ bị che kín hoặc chất đầy đồ đạc. Việc đặt quá nhiều vật dụng ở bệ cửa sổ phòng tắm có thể làm cản trở luồng khí lưu thông, khiến hơi ẩm không thể thoát ra ngoài. Lâu dần, điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển mạnh, gây ra các bệnh về đường hô hấp, dị ứng da, viêm mũi hoặc nhiễm trùng nấm.

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Vì vậy, hãy đảm bảo cửa sổ phòng tắm luôn thông thoáng, mở thường xuyên để hơi ẩm thoát ra ngoài. Không đặt quá nhiều chai lọ mỹ phẩm hoặc vật dụng tại khu vực này, chỉ nên để một vài món đồ thực sự cần thiết. Nếu không có cửa sổ, hãy sử dụng quạt thông gió để giảm độ ẩm trong không khí và bảo vệ sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, EDH