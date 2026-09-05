Matcha từng làm mưa làm gió tại Nhật Bản và vươn thành hiện tượng toàn cầu, nhưng giờ đây một nguyên liệu màu tím đang âm thầm chiếm lĩnh các quán cà phê và trở thành xu hướng mới.

Nguồn: Nikkei Asia

Những món tráng miệng và đồ uống mang sắc tím từ ube – một loại khoai mỡ tím có nguồn gốc từ Philippines – đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong thực đơn của các quán cà phê Nhật Bản. Không chỉ gây chú ý nhờ màu sắc bắt mắt, ube còn chinh phục thực khách bằng vị ngọt dịu cùng hương thơm nhẹ như vani, qua đó nổi lên như một đối thủ đáng chú ý của matcha trong cuộc đua về xu hướng hương vị.

“Nó có vị ngọt rất đặc biệt, không giống khoai lang nướng cũng không giống các món tráng miệng làm từ khoai lang”, Machiko Yasaka, 39 tuổi, một nhân viên văn phòng, chia sẻ khi thưởng thức kem ube.

Cô thường xuyên ghé Ubeke, một cửa hàng chuyên các món tráng miệng từ khoai mỡ tím tại tỉnh Hiroshima, Nhật Bản, hiện phục vụ hơn 20 món làm từ loại nguyên liệu này, từ muffin đến bánh kếp. Thực khách của quán thuộc nhiều độ tuổi, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi. Nếu khách trẻ bị thu hút bởi màu tím nổi bật, nhóm khách lớn tuổi lại yêu thích những món tráng miệng có thể dùng cùng cà phê.

Ube là loại khoai mỡ tím phổ biến tại Philippines và một số quốc gia Đông Nam Á. Loại củ này nổi bật với kết cấu dẻo, màu tím rực rỡ, vị ngọt nhẹ và hương thơm thoang thoảng như vani. Ube cũng đặc biệt phù hợp khi kết hợp với sữa và kem.

Từ nguyên liệu quen thuộc ở Philippines đến xu hướng mới tại Nhật

Ubeke được mở cách đây 3 năm bởi người phụ nữ gốc Philippines, Anri Murakami. Trong thời gian đó, cô thường xuyên nhận được câu hỏi: “Ube là gì?”.

Theo Murakami, trong tiếng Philippines, từ này có nghĩa là khoai mỡ tím. Đây là nguyên liệu quen thuộc, được sử dụng trong kem, bánh mì và nhiều loại bánh ngọt. “Vì nó chưa được biết đến rộng rãi ở Nhật Bản, tôi cảm thấy đây là một nguyên liệu có tiềm năng rất lớn”, cô cho biết.

Sức hút của ube đang ngày càng tăng. Số lượng đơn hàng trực tuyến của Ubeke và lượng khách truy cập website để tìm mua các sản phẩm từ khoai mỡ tím cũng tăng theo. Murakami đồng thời nhận được nhiều lời đề nghị từ các nhà tổ chức sự kiện tại các cửa hàng bách hóa. Trong thời gian tới, cô dự định mở rộng quy mô quán, và kỳ vọng có thể mở tại thủ đô nước này.

“Tôi cảm thấy mình không chỉ đang bán sản phẩm, mà còn đang giới thiệu khoai mỡ tím đến mọi người và góp phần xây dựng thị trường cho loại nguyên liệu này”, Murakami nói.

Hàn Quốc góp phần đưa ube thành xu hướng

Hàn Quốc đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình phổ biến ube tại châu Á. Khoai mỡ tím bắt đầu tạo dấu ấn tại Hàn Quốc trong năm nay khi Starbucks và nhiều chuỗi cửa hàng tiện lợi đồng loạt tung ra các sản phẩm mang sắc tím đặc trưng, và nhanh chóng được giới trẻ, đặc biệt là gen Z đón nhận.

Starbucks Hàn Quốc cho biết, khi hãng ra mắt bánh cheesecake Basque vị khoai mỡ tím vào tháng 4 năm nay, hương vị này đã tạo nên một “cơn sốt”, tương tự cách matcha từng phát triển thành một hiện tượng toàn cầu.

Không lâu sau đó, các doanh nghiệp tại khu vực Shin-Okubo ở Tokyo – nơi nổi tiếng với tốc độ bắt kịp và lan truyền những xu hướng đến từ Hàn Quốc – cũng nhanh chóng đưa ube vào các sản phẩm của mình.

Lợi thế đặc biệt về màu sắc

Sức hút của những món ăn và đồ uống mang sắc tím tại Nhật Bản còn được thúc đẩy bởi văn hóa oshi-katsu – xu hướng người hâm mộ thể hiện sự ủng hộ với thần tượng hoặc nghệ sĩ yêu thích thông qua các sản phẩm và trải nghiệm gắn với màu sắc đặc trưng của họ.

Mayu, một nhân viên văn phòng 30 tuổi đến từ tỉnh Chiba, đã ghé quán trước khi tham dự buổi hòa nhạc của nghệ sĩ yêu thích và cho biết màu tím là màu đặc trưng của nghệ sĩ cô yêu thích - đó là lý do cô lựa chọn đến đây.

Theo Naoki Tanaka, Giám đốc Viện Nghiên cứu Ẩm thực Ớt Cay, ube đang sở hữu một lợi thế đáng kể nhờ màu sắc đặc trưng.

“Màu tím rất dễ gây ấn tượng khi chụp ảnh, trong khi nguyên liệu này có thể dễ dàng kết hợp vào nhiều loại thực đơn khác nhau”, ông Tanaka nhận định. Theo ông, tương tự màu xanh của matcha hay màu đen trong các sản phẩm từ than tre, màu tím của ube là màu sắc tự nhiên và có sức hấp dẫn thị giác mạnh. “Nó mang đến cảm giác mới mẻ nhưng đồng thời vẫn quen thuộc. Đây là một trong những điểm mạnh của nó”, ông nói.

Liệu ube có thể trở thành “matcha tiếp theo”?

Việc ube có thể vượt qua matcha về mức độ phổ biến vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Tuy nhiên, tiềm năng của nguyên liệu này đang ngày càng được chú ý khi các quán cà phê và cửa hàng tráng miệng liên tục đưa ube vào thực đơn.

“Nếu khoai mỡ tím bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong những sản phẩm phổ biến như kem tươi và latte, nó có tiềm năng trở thành matcha tiếp theo”, Shibanuma nhận định.

Theo Nikkei Asia