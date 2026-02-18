Không phải dùng lạt, làm thế này cắt bánh chưng không lo dính: Đơn giản chỉ 3 bước, ai cũng làm được

Ngày Tết, chiếc bánh chưng được bóc ra thơm nếp mới, xanh màu lá dong. Thế nhưng đến khâu cắt bánh, không ít người lúng túng: dao dính nếp, nhân đỗ bị kéo lệch, miếng bánh méo mó, thiếu vuông vức. Nhiều gia đình cho rằng phải dùng lạt buộc bánh mới có thể cắt đẹp. Thực tế, chỉ cần xử lý dao đúng cách, việc cắt bánh chưng sẽ trở nên gọn gàng và đơn giản hơn rất nhiều.

Chỉ 3 bước đơn giản: Bọc màng thực phẩm vào dao, lát cắt gọn và sạch

Bánh chưng được làm từ gạo nếp – loại tinh bột có độ dẻo cao. Khi gặp bề mặt kim loại lạnh, tinh bột dễ bám dính, đặc biệt nếu bánh còn ẩm hoặc chưa được ép kỹ sau khi luộc. Phần nhân đỗ xanh trộn mỡ cũng khiến lưỡi dao nhanh bết lại sau mỗi lần cắt.

Một mẹo nhỏ được nhiều nội trợ chia sẻ là dùng màng bọc thực phẩm quấn quanh lưỡi dao trước khi cắt. Cách làm rất đơn giản và chỉ gồm ba bước.

Ảnh minh họa

Trước hết, cắt một đoạn màng bọc sạch, đủ để phủ kín phần lưỡi dao. Sau đó quấn căng và miết nhẹ để lớp màng ôm sát, tránh nhăn hoặc chồng nếp. Cuối cùng, cắt bánh dứt khoát theo đường thẳng, hạn chế kéo qua kéo lại nhiều lần.

Lớp màng này tạo một bề mặt trung gian giữa dao và phần nếp dẻo, giúp tinh bột không tiếp xúc trực tiếp với kim loại, từ đó giảm đáng kể tình trạng bám dính. Khi thấy màng bị bết nhiều nếp hoặc rách, chỉ cần thay lớp mới là có thể tiếp tục sử dụng.

Mẹo này đặc biệt tiện lợi trong điều kiện bếp hiện đại, khi không phải gia đình nào cũng giữ lại lạt buộc bánh hoặc muốn thao tác cầu kỳ. Tuy nhiên, cần quấn thật căng để lát cắt không bị nhăn và sử dụng loại màng đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ảnh minh họa

Hơ nóng dao trước khi cắt: Mẹo nhỏ nhưng quyết định độ đẹp của lát bánh

Bên cạnh việc tạo lớp ngăn cách bằng màng bọc, một cách khác được nhiều người áp dụng là hơ nóng dao trước khi cắt. Nguyên lý ở đây khá đơn giản: khi lưỡi dao có nhiệt, độ bám dính của tinh bột giảm đi, lát cắt sẽ “ngọt” và mịn hơn.

Có thể nhúng dao vào nước sôi vài giây hoặc hơ nhanh qua lửa bếp, sau đó lau khô rồi tiến hành cắt. Sau mỗi lát, nên lau sạch lưỡi dao trước khi tiếp tục để tránh tích tụ nếp và đỗ.

So với việc dùng lạt buộc bánh – cách truyền thống vốn cho miếng cắt rất vuông vức và đẹp mắt – dao nóng lại phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại. Thao tác nhanh, không cần chuẩn bị thêm dụng cụ và vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cho mâm cỗ.

Ảnh minh họa

Không chỉ có lạt buộc bánh: Vì sao nhiều cách cắt vẫn dễ làm bánh nát?

Trên thực tế, ngoài hai mẹo trên, nhiều người còn thoa một lớp dầu mỏng lên dao để giảm ma sát. Cách này có thể giúp dao trượt êm hơn, nhưng nếu dùng quá tay, dầu dễ ảnh hưởng đến mùi vị bánh. Một số gia đình vẫn trung thành với lạt buộc bánh vì lát cắt rất đều và mang tính truyền thống. Tuy nhiên, việc giữ lạt sạch, thao tác căng dây và lật bánh đòi hỏi thời gian và sự khéo léo.

Điều quan trọng hơn cả nằm ở trạng thái của chiếc bánh. Bánh chưng nên được ép ráo nước sau khi luộc và để nguội hoàn toàn trước khi cắt. Khi còn ấm, nếp mềm và dẻo hơn, rất dễ bị kéo sợi, làm xô lệch phần nhân. Ngoài ra, nên cắt đôi bánh trước rồi mới chia thành bốn hoặc tám phần, đồng thời tránh lia dao qua lại nhiều lần trên cùng một đường cắt.



