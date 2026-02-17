Gà đã luộc đừng làm thế này nếu muốn cất tủ lạnh: Nhiều gia đình đang làm sai mà không biết

Tết Nguyên đán, hầu như gia đình Việt nào cũng luộc sẵn một đến hai con gà để cúng giao thừa, mùng 1, ngày hóa vàng.... Sau khi hạ lễ, phần gà còn lại thường được giữ lại ăn dần trong vài ngày. Tuy nhiên, một thói quen tưởng vô hại khi cất gà vào tủ lạnh lại có thể khiến thực phẩm nhanh hỏng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mà nhiều nhà không hề hay biết.

Gà luộc là thứ hầu như mọi gia đình Việt đều có trong mâm cơm ngày Tết (Ảnh minh họa)

Sai lầm nhiều gia đình mắc phải sau khi hạ lễ

Trong không khí bận rộn những ngày đầu năm, việc bảo quản thực phẩm đôi khi chỉ làm theo thói quen. Gà sau khi hạ lễ thường được để nguyên con trên mâm, chờ nguội hẳn rồi mới cho vào tủ lạnh. Có gia đình để từ trưa đến tối mới cất. Cũng có nhà cho nguyên con gà còn ấm vào hộp, đậy kín và đưa thẳng vào ngăn mát để “giữ được độ ngọt”.

Những thao tác này tưởng chừng giúp giữ nguyên hình dáng đẹp mắt của gà cúng, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro. Theo khuyến cáo của Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), thực phẩm đã nấu chín không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ vì đây là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Đặc biệt trong dịp Tết, khi tủ lạnh chứa đầy thực phẩm và bị mở ra liên tục, nhiệt độ bảo quản có thể không ổn định như ngày thường.

Ảnh minh họa

Một sai lầm khác là cho gà còn nóng vào tủ lạnh rồi đậy kín ngay. Hơi nước bốc lên và ngưng tụ tạo môi trường ẩm bên trong hộp đựng, vô tình tạo điều kiện cho vi sinh vật sinh sôi. Ngoài ra, việc để gà hở hoặc đặt gần thực phẩm sống cũng làm tăng nguy cơ nhiễm chéo.

Những thói quen nhỏ này, nếu lặp lại nhiều lần, có thể khiến thịt gà nhanh có mùi lạ, đổi màu hoặc nhớt dù mới chỉ qua một đến hai ngày bảo quản.

Vì sao gà luộc dễ hỏng nếu bảo quản sai cách?

Gà luộc là thực phẩm giàu đạm, độ ẩm cao nên đặc biệt “nhạy cảm” với môi trường. Theo hướng dẫn của United States Department of Agriculture (USDA), khoảng nhiệt độ từ 4 đến 60 độ C được xem là “vùng nguy hiểm” vì vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh chóng trong điều kiện này. Nếu thực phẩm chín bị để quá lâu trong khoảng nhiệt độ đó, nguy cơ mất an toàn thực phẩm sẽ tăng lên đáng kể.

USDA cũng khuyến nghị thịt gà đã nấu chín nên được bảo quản ở nhiệt độ dưới 4 độ C và sử dụng trong vòng 3–4 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc sau khi hạ lễ, gà nên được làm nguội nhanh trong thời gian hợp lý, sau đó chặt thành miếng vừa ăn để tản nhiệt đều hơn trước khi cho vào hộp kín và đặt vào ngăn mát.

Ảnh minh họa

Trong những ngày Tết, nhiều gia đình có thói quen nấu nhiều món cùng lúc, tủ lạnh chật kín, việc sắp xếp không khoa học có thể khiến luồng khí lạnh lưu thông kém. Nếu đặt nguyên cả con gà lớn còn ấm vào tủ, phần bên trong có thể không kịp hạ nhiệt, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển âm thầm.

Khi sử dụng lại, gà nên được hâm nóng kỹ trước khi ăn. Theo khuyến nghị an toàn thực phẩm của USDA, thực phẩm chín khi hâm lại cần đạt nhiệt độ bên trong đủ cao để tiêu diệt vi khuẩn còn sót lại. Không nên hâm đi hâm lại nhiều lần hoặc lấy ra rồi lại cất vào tủ lạnh.

Tết là dịp sum vầy, không ai muốn niềm vui đầu năm bị gián đoạn vì những sự cố không đáng có. Gà luộc vốn là món quen thuộc trên mâm cỗ Việt, tượng trưng cho sự đủ đầy, trọn vẹn. Chỉ cần chú ý hơn một chút trong khâu bảo quản sau khi hạ lễ, mỗi gia đình có thể yên tâm thưởng thức món ăn này suốt những ngày đầu xuân mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe.



