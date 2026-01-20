Không phải cá tra hay cá ngừ, một sản vật của Việt Nam được người Mỹ cực kỳ mê: Xuất khẩu tăng 141%, châu Âu, Trung Đông đều ưa chuộng

Ảnh minh họa

Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong năm 2025 đạt 99 triệu USD, tăng 141% so với năm 2024.

Kết quả này cho thấy cá rô phi đang nổi lên là một trong những ngành hàng có tốc độ tăng trưởng cao trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Riêng tháng 12/2025, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi đạt 14 triệu USD, tăng 156% so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh nhu cầu nhập khẩu gia tăng mạnh tại nhiều thị trường, đặc biệt là thị trường Mỹ.

Trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ đạt 53 triệu USD, tăng 173% so với năm 2024, chiếm hơn 53% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi. Riêng tháng 12/2025, xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ đạt 3 triệu USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, song vẫn giữ vị trí là thị trường nhập khẩu lớn nhất của cá rô phi Việt Nam.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang Brazil đạt 11 triệu USD, tăng 7.552% so với cùng kỳ 2024. Riêng tháng 12/2025, xuất khẩu cá rô phi sang thị trường này đạt gần 8 triệu USD, chiếm hơn 56% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi trong tháng.

Tại khu vực Trung Đông, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi đạt gần 9 triệu USD, tăng 339% so với năm 2024. Trong đó, Saudi Arabia đạt 8 triệu USD, tăng 670% so với năm trước.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang EU đạt 5 triệu USD, tăng 24% so với năm 2024. Đối với khối CPTPP, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi năm 2025 đạt 6 triệu USD, tăng 62% so với năm 2024. Trong khi đó, xuất khẩu sang ASEAN đạt 3 triệu USD, tăng 77% so với năm trước.

So sánh xu hướng theo tháng cho thấy biến động của hoạt động nhập khẩu cá rô phi trong năm 2024 và 2025 có sự khác biệt khá rõ rệt. Năm 2024, kim ngạch nhập khẩu duy trì ở mức tương đối thấp và ổn định trong phần lớn thời gian của năm, trước khi tăng mạnh vào tháng 10.

Trong khi đó, năm 2025 ghi nhận xu hướng nhập khẩu phân bổ đều và kéo dài hơn. Bắt đầu từ giai đoạn tháng 5–8, kim ngạch nhập khẩu tăng dần và duy trì ở mức cao, phản ánh nhu cầu thị trường ổn định hơn cũng như việc các nhà nhập khẩu quốc tế đang dần chú ý đến sản phẩm cá rô phi Việt Nam. Đáng chú ý, tháng 12/2025 tiếp tục ghi nhận mức nhập khẩu cao, cho thấy các thị trường đang chuẩn bị sớm cho nhu cầu tiêu thụ cuối năm, đồng thời phản ánh kỳ vọng tích cực hơn đối với sức mua và triển vọng thị trường so với năm 2024.

Ngành cá rô phi của Việt Nam tăng trưởng mạnh trong năm 2025, được hưởng lợi đáng kể từ thị trường Mỹ, trong bối cảnh mức thuế đối với cá rô phi của Trung Quốc và Brazil xuất khẩu vào Mỹ ở mức cao, tạo điều kiện để Việt Nam nổi lên như nguồn cung thay thế với giá cả cạnh tranh hơn. Các doanh nghiệp trong nước đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tăng đầu tư vào nuôi trồng và xuất khẩu cá rô phi.

Bước sang năm 2026, đa dạng hóa thị trường sang châu Âu, Trung Đông và Nam Mỹ được xem là hướng đi cần thiết nhằm giảm phụ thuộc vào một số thị trường đơn lẻ. Đồng thời, phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng, cùng với đầu tư cải tiến giống, công nghệ nuôi và chế biến sâu gắn với tiêu chuẩn bền vững, sẽ là nền tảng để ngành cá rô phi Việt Nam duy trì đà tăng trưởng và nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế.