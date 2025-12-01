Ngọc Lan gần đây gây chú ý khi xuất hiện với phong cách menswear. Hình ảnh nữ diễn viên tóc tém, mặc phong cách unisex nhận nhiều bàn luận. Diễn viên Mẹ rơm liên tục nhận lời khen như "Trông phá cách quá", "Lâu lắm rồi mới thấy Ngọc Lan trở lại", "Ngọc Lan đây sao, nhìn chị giờ khác quá, nhưng vẫn ổn"...

Số khác cho rằng họ không nhận ra Ngọc Lan trong tạo hình mới: "Nhìn Ngọc Lan để tóc dài đóng phim quen rồi, hình ảnh mới phá cách thật nhưng trông lạ lẫm quá", "Tôi thì vẫn thích Ngọc Lan để tóc dài hơn, trông vẫn thuận mắt hơn"...

Ngọc Lan để tóc ngắn từ giữa năm, nhưng khán giả ít biết vì cô gần như không cập nhật mạng xã hội. Bài đăng gần nhất trên fanpage (một triệu lượt theo dõi) và trang cá nhân (749.000 người theo dõi) từ giữa năm nay.

Khán giả không nhận ra Ngọc Lan với mái tóc ngắn, phong cách menswear.

Giữa tháng 6, Ngọc Lan liên tục được nhắc tên trên các hội nhóm khi công khai tranh cãi với fandom của một nam ca sĩ. Khi bị nói "hết thời, hám fame", nữ diễn viên đáp trả: "Làm ơn, tôi đã rút khỏi showbiz rồi nên đừng nói 'bú fame', cái đó không làm tôi giàu được".

Sau loạt bài đáp trả ồn ào, Ngọc Lan không đăng bất kỳ thông tin nào trên trang cá nhân và fanpage.

Hơn một năm qua, cô hạn chế tham gia showbiz. Lần gần nhất nữ diễn viên xuất hiện ở chương trình lớn là hồi tháng 6. Cô trình diễn thời trang trong vai trò vedette. Hiện, Ngọc Lan chỉ làm MC cho Bạn muốn hẹn hò và Đời rất đẹp, dừng hoàn toàn công việc đóng phim truyền hình.

Ngọc Lan tuyên bố giải nghệ từ tháng 8/2024, sau tâm thư khép lại công việc diễn xuất kéo dài 21 năm. Nữ diễn viên nói cô trút hết ruột gan cho vai diễn cuối, diễn như lần cuối được diễn.

Ngọc Lan trước tuyên bố giải nghệ.

Cô nói mất nhiều thời gian để trở lại diễn xuất. Ngọc Lan mong khán giả hiểu cô chỉ làm tốt hai trong ba công việc "cha, mẹ và diễn xuất".

"Công việc làm cha mẹ khó quá nên tôi cần tập trung hơn. Tôi xin ngừng diễn xuất vì đã làm suốt 21 năm.

Tôi xin lỗi vì nhiều năm qua tôi báo bận không nhận lời đóng phim. Nhiều người nói tôi hét giá, khó tính và chảnh. Đôi lúc cũng có, tôi không chối, nhưng chung quy lại là tôi muốn dừng. Tôi cảm ơn tất cả người từng hợp tác với mình", nữ diễn viên chia sẻ thêm.

Thông tin Ngọc Lan tuyên bố giải nghệ sau 21 năm gây tiếc nuối. Hơn 20 năm đóng phim, khán giả ấn tượng với nữ nghệ sĩ qua những vai phản diện, cá tính mạnh. Cô tham gia hơn 150 bộ phim truyền hình, tiêu biểu là Cổng mặt trời, Âm tính, Bán chồng, Lòng dạ đàn bà, Ầu ơ ví dầu, Mặn hơn muối...

Ngọc Lan là một trong số ít diễn viên không đóng phim điện ảnh nhưng vẫn giữ sức hút. Bộ phim điện ảnh duy nhất cô tham gia là 14 ngày phép (2009).