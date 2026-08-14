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Không nhận ra Hiền Hồ

Liên Hoa
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Nhan sắc lạ hoắc của Hiền Hồ nhận nhiều bàn tán từ cư dân mạng.

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Mới đây, Hiền Hồ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác lạ. Tại sự kiện, nữ ca sĩ diện một chiếc váy ngắn kết hợp với áo ngoài màu xanh pastel ôm nhẹ cơ thể. Hiền Hồ chọn cách trang điểm đậm và căng bóng, khi kết hợp với mái tóc dài cùng phần mái bằng, đường nét gương mặt của nữ ca sĩ càng tạo cảm giác nhỏ gọn, mềm mại.

Nhan sắc lạ lẫm gây chú ý của Hiền Hồ (Nguồn: ChumChum)

Trên mạng xã hội, nhiều người nhận xét nữ ca sĩ có visual giống một "búp bê sống". Gương mặt nhỏ xíu, làn da mịn màng cùng đôi mắt được trang điểm theo hướng ngọt ngào khiến tổng thể Hiền Hồ trở nên lạ lẫm.

Thậm chí, một số cư dân mạng còn thừa nhận phải nhìn kỹ mới nhận ra đây là Hiền Hồ. Có người đặt nghi vấn nữ ca sĩ đã thực hiện một số thay đổi trên gương mặt. Trong khi đó, những ý kiến khác cho rằng chưa thể kết luận điều gì bởi sự khác biệt có thể đến từ kiểu tóc, cách trang điểm, góc máy hoặc cách tạo hình mới. Dù gây ra không ít tò mò, phần đông bình luận vẫn dành lời khen cho diện mạo hiện tại của nữ ca sĩ.

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Nhiều khán giả nhận xét đường nét gương mặt của nữ ca sĩ có phần khác trước

- Ảnh 3.

Một bộ phận dân mạng khen Hiền Hồ đẹp như búp bê, còn một số ý kiến khác đặt nhiều câu hỏi về sự thay đổi visual của nữ ca sĩ gần đây

Đây không phải lần đầu nhan sắc của Hiền Hồ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện với một diện mạo mới, nữ ca sĩ lại khiến dân tình chú ý và đặt lên bàn cân so sánh với hình ảnh quen thuộc trước đó.

- Ảnh 4.

Thay đổi từ kiểu tóc cho đến cách trang điểm khiến mỗi lần xuất hiện của Hiền Hồ trở nên lạ lẫm

Sau biến cố đời tư cách đây vài năm, nữ ca sĩ gần như rút khỏi ánh đèn sân khấu một thời gian. Dù đã trở lại với âm nhạc, Hiền Hồ không còn xuất hiện phủ sóng như trước mà lựa chọn một nhịp sống bình lặng hơn. Không lựa chọn những màn comeback rầm rộ hay liên tục xuất hiện trên truyền hình, nữ ca sĩ âm thầm phát hành các sản phẩm mới và duy trì lịch biểu diễn.

TIN LIÊN QUAN

Nếu âm nhạc là công việc giúp Hiền Hồ duy trì đam mê, thì pickleball lại trở thành niềm vui mới trong cuộc sống của nữ ca sĩ. Khoảng hơn một năm trở lại đây, Hiền Hồ thường xuyên xuất hiện trên sân pickleball. Từ những buổi tập luyện, giao lưu với bạn bè cho đến tham gia các giải đấu phong trào, nữ ca sĩ đều hào hứng chia sẻ lên mạng xã hội.

Không chỉ chơi cho vui, Hiền Hồ còn đầu tư khá nghiêm túc cho sở thích mới. Cô sở hữu nhiều bộ trang phục thể thao, thường xuyên cập nhật kỹ năng và tham gia cộng đồng pickleball đang phát triển mạnh. Hình ảnh nữ ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài khỏe khoắn, năng động và cực "chiến" trên sân đấu cũng nhận được nhiều sự quan tâm của "pick thủ".

Có thể thấy sau những biến cố, Hiền Hồ lựa chọn xây dựng cuộc sống theo cách cân bằng hơn. Thay vì liên tục xuất hiện trước truyền thông, cô dành nhiều thời gian cho bản thân, tập luyện thể thao, gặp gỡ bạn bè và duy trì tinh thần tích cực. Pickleball không chỉ là một môn thể thao mà còn giống như khoảng thời gian giúp nữ ca sĩ giải tỏa áp lực, tìm lại năng lượng sau những thăng trầm. 

- Ảnh 6.

Thời gian gần đây, Hiền Hồ tự tin với nhiều phong cách khác nhau

- Ảnh 7.

Ngoài âm nhạc thì nữ ca sĩ dành thời gian nghiêm túc cho bộ môn pickleball

Ảnh: FBNV

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Tags

Hiền Hồ

sao Việt

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