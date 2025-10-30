Tất cả những thứ mà mọi người cho là cần thiết ở tuổi xế chiều, cụ Lâm Huy (76 tuổi) đều không có. Trước đây cụ chỉ đi làm thuê nên chẳng có lương hưu, vợ con cũng đã bỏ cụ đi được gần 20 năm trong một vụ tai nạn.

Đó là cú shock mà ai cũng nghĩ rằng cụ Lâm khó lòng vượt qua nổi. Nhưng cuộc sống hiện tại của cụ Lâm ở tuổi xế chiều lại khiến cả làng phải ghen tị, khâm phục.

Sau cú sốc mất đi những người thân yêu nhất, cụ Lâm không tái hôn mà chọn sống một mình trong căn hộ cũ. Mãi đến năm 60 tuổi, cụ mới quyết định bán căn nhà rộng gần 200m2, mua một căn nhà chỉ chừng 60m2 ở cùng làng để sinh sống, bắt đầu cuộc sống mới.

“Có 1 thân 1 mình, nhà rộng mà làm gì” - Cụ Lâm từng nói.

Ảnh minh họa

Phần tiền còn lại sau khi mua nhà mới, cụ Lâm gửi tiết kiệm để lấy lãi hàng tháng. Dù không có lương hưu, cụ vẫn có khoản thu nhập ổn định, đủ trang trải sinh hoạt và đôi chút để chi tiêu thoải mái hơn.

Đầu tư vào 3 thứ khiến tuổi già hạnh phúc

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, cụ Lâm nói mình không cảm thấy cô đơn hay thiếu thốn điều gì. Cụ nói rằng cuộc sống bình yên cụ có được trong những năm tháng cuối đời là nhờ trước đây, hồi còn U50, cụ đã sớm đầu tư vào vào 3 thứ.

1. Đầu tư cho sức khỏe

Theo cụ Lâm, sức khỏe là nền tảng của mọi thứ. Không có sức khỏe thì không thể làm gì khác. Bởi vậy, ngày nào cụ cũng dành thời gian rèn luyện sức khỏe: Sáng dậy sớm chạy bộ, chiều đi dạo quanh làng. Dù trời mưa hay nắng, thói quen này chưa bao giờ bị bỏ dở.

Cứ sáu tháng một lần, cụ lại lên thành phố kiểm tra sức khỏe tổng quát. Khi có dấu hiệu bất thường, cụ luôn chủ động đến bệnh viện. Nhờ duy trì thói quen chăm sóc bản thân, ở tuổi 76, cụ Lâm vẫn khỏe mạnh, không mắc các bệnh tuổi già như tim mạch hay cao huyết áp.

2. Đầu tư cho kiến thức

Người không chịu học là người đã chết 1 nửa, cụ Lâm luôn quan niệm như vậy. Tuổi tác chưa bao giờ là rào cản để cụ từ chối thu nạp, học hỏi những điều mới. Thời gian rảnh, cụ thường đọc báo, đồng thời học cách sử dụng điện thoại thông minh để tự tìm tòi kho tàng kiến thức miễn phí trên mạng.

Ảnh minh họa

Ở tuổi 76, cụ Lâm cho rằng học hỏi là cách tốt nhất để khiến bản thân giữ được sự minh mẫn và tinh thần tích cực. Dù ở tuổi nào, cũng nên học thêm điều mới, đó là cách khiến cuộc sống không nhàm chán.

3. Đầu tư cho tinh thần

Với cụ Lâm, tinh thần lạc quan là điều quan trọng nhất. Dù không còn người thân bên cạnh, cụ vẫn chọn cách đối diện với cuộc sống bằng sự bình thản. Ngoài việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tự tìm tòi học hỏi những điều mới hàng ngày, cụ Lâm còn dành thời gian trồng cây, làm việc. Th thoảng đi du lịch 1 chuyến ngắn ngày.

“Mỗi tháng tôi đều tự thưởng cho mình một chuyến đi, có khi chỉ là đến thị trấn kế bên, có khi xa hơn. Nhờ vậy tôi quen được nhiều người bạn mới, phần lớn là người cùng tuổi, cùng sở thích. Chúng tôi trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm sống, mỗi ngày đều thấy vui hơn” - Cụ Lâm nói.

Dù không con cái, không lương hưu, cụ Lâm vẫn sống vui, sống khỏe và chẳng bao giờ than thở. Với cụ, hạnh phúc thực sự không đến từ những yếu tố bên ngoài, mà là cách một người lựa chọn cách tư duy, nhìn nhận cuộc sống.

“Tuổi già của tôi thi thoảng có cô đơn nhưng cũng không hẳn là buồn. Chỉ cần biết chăm sóc sức khỏe, học hỏi không ngừng và giữ tâm thế vui vẻ, thì tuổi nào cũng đáng sống và có thể sống an nhàn” - Cụ Lâm nói.