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Không đạt thỏa thuận, Mỹ dọa phá hủy chương trình hạt nhân Iran

Hoàng Đức
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Giới chức Mỹ không hy vọng nhiều vào khả năng đạt được thỏa thuận hạt nhân với chính quyền Iran và đe dọa sẽ phá hủy chương trình này.

- Ảnh 1.

Ngày 6/9, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, Mỹ có thể không đạt được thỏa thuận với chính quyền hiện nay ở Iran về chương trình hạt nhân của Iran.

“Có thể sẽ không có thỏa thuận hạt nhân”, ông Wright nói rõ trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ ABC.

Đồng thời, ông cũng đưa ra cảnh báo đối với chính quyền Iran khi tuyên bố nếu không đạt được thỏa thuận và Iran có những hành động cực đoan thì chính quyền Mỹ có thể dễ dàng phá hủy năng lực của Iran trong việc phát triển chương trình hạt nhân.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Wright nói thêm, thỏa thuận về vấn đề hạt nhân “có thể phải chờ tới chính quyền tiếp theo của Iran”.

Mỹ và Israel bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Iran vào ngày 28/2 năm nay, còn phía Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự Mỹ ở các quốc gia xung quanh, cùng với các tàu chở dầu mà họ cho là có liên quan đến Mỹ, Israel và các đồng minh.

Xung đột kéo dài đến giữa tháng 6 thì Iran và Mỹ ký một bản ghi nhớ về việc chấm dứt các hoạt động chiến sự, nhưng sau đó hai bên lại tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhau và xung đột hiện vẫn chưa được giải quyết.

Về lời đe dọa của ông Chris Wright, Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng tuyên bố nếu Mỹ không đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran, Quân đội Mỹ sẽ phá hủy cơ sở của Iran bên trong núi Kolang (Pickaxe Mountain) ở Iran, nơi được cho là lưu trữ các máy ly tâm hạt nhân của Iran.

"Tôi biết chính xác những gì đang diễn ra ở núi Pickaxe. Đó không phải là vấn đề lớn. Chúng tôi đã phá hủy các cơ sở hạt nhân của họ và chúng tôi sẽ phải phá hủy núi Pickaxe nếu không đạt được thỏa thuận", ông Trump nói với giới truyền thông.

Vào cuối tháng 7 năm nay, đã xuất hiện những báo cáo trên truyền thông về việc Iran đã chuyển các máy ly tâm hạt nhân của mình đến căn cứ ở ngọn núi này, nhằm tránh những đòn tấn công của Mỹ và Israel.

Theo ABC News
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Donald Trump

Israel

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Iran

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