Không còn là Ấn Độ, đây mới chính là cứu tinh mới của dầu Nga: Mua 1,28 triệu thùng mỗi ngày, Moscow bội thu đơn hàng

Ảnh minh họa

Xuất khẩu dầu thô của Nga đã phục hồi mạnh trong cuối tháng 8 với Trung Quốc đã trở thành điểm đến chính. Đáng chú ý dòng chảy sang Ấn Độ giảm xuống gần mức thấp nhất trong 9 tháng do ảnh hưởng từ thuế quan mà Mỹ áp đặt đối với New Delhi.

Theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu, lượng dầu thô Nga vận chuyển đến Ấn Độ trong bốn tuần kết thúc ngày 31/8 chỉ ở mức dưới 1,3 triệu thùng/ngày, giảm khoảng 1/3 so với đỉnh gần đây vào tháng 3. Ngay cả khi tính cả các lô hàng chưa xác định điểm đến có thể về Ấn Độ, lưu lượng vẫn thấp hơn khoảng 550.000 thùng/ngày, tương đương giảm 28% so với mức cao nhất trước đó.

Ngược lại, dòng chảy sang Trung Quốc đạt 1,28 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ tháng 3. Đây là mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục tận dụng cơ hội nhập khẩu giá rẻ giữa lúc phương Tây siết chặt lệnh trừng phạt.

Nguyên nhân chính đến từ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng gấp đôi thuế nhập khẩu hàng hóa từ Ấn Độ lên 50%, coi đây là biện pháp trừng phạt vì New Delhi tiếp tục mua dầu từ Moscow. Chính sách này khiến nhu cầu nhập khẩu từ Ấn Độ suy yếu rõ rệt, dù chính phủ nước này phản đối.

Tổng lượng dầu thô xuất khẩu từ các cảng Nga trong tuần kết thúc ngày 31/8 tăng vọt 770.000 thùng/ngày, lên mức cao nhất trong 7 tuần là 3,49 triệu thùng/ngày. Tính trung bình bốn tuần, khối lượng đạt 3,15 triệu thùng/ngày, tăng 90.000 thùng/ngày so với giai đoạn kết thúc ngày 24/8.

Cụ thể, 32 tàu chở dầu đã rời cảng Nga trong tuần, vận chuyển tổng cộng 24,45 triệu thùng, tăng so với 19,07 triệu thùng của tuần trước.

Một số nguồn cung bị gián đoạn trước đó cũng đã được nối lại. Các chuyến hàng từ dự án Sakhalin 2 ngoài khơi Viễn Đông Nga khởi động lại sau 4 tuần tạm ngừng. Ở phía Tây, dòng chảy đến cảng Baltic Ust-Luga, đã được khôi phục một phần và chuyển hướng thêm sang Primorsk. Trong tuần, cảng này đón tới 11 tàu chở dầu, mức cao kỷ lục.

Tổng giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga trong tuần kết thúc ngày 31/8 đạt 1,42 tỷ USD, tăng 310 triệu USD, tương đương 28% so với tuần trước. Sự gia tăng này chủ yếu nhờ khối lượng xuất khẩu nhiều hơn, trong khi giá dầu có xu hướng giảm nhẹ.

Trong giai đoạn 28 ngày đến 31/8, xuất khẩu sang các khách hàng châu Á đạt 2,7 triệu thùng/ngày, tăng nhẹ so với mức 2,62 triệu thùng/ngày của kỳ trước. Ngược lại, lượng dầu xuất sang Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống 340.000 thùng/ngày, trong khi xuất khẩu sang Syria duy trì khoảng 70.000 thùng/ngày.