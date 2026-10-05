Không có cơ hội nào cho F-16 Ukraine khi đối đầu Su-57?

Theo một bài viết trên tờ National Interest (NI) của Mỹ, khả năng của các tiêm kích F-16 đang phục vụ trong Lực lượng vũ trang Ukraine không cho phép chúng đối phó hiệu quả với máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm của Nga.

Tác giả bài báo chỉ ra rằng Ukraine đang nhận được những phiên bản lỗi thời của chiếc tiêm kích hạng nhẹ, có hiệu năng kém hơn đáng kể so với máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Nga.

Ấn phẩm NI nhấn mạnh, Su-57 của Nga được phát triển để đáp trả sự xuất hiện của F-22 Raptor và F-35 Lightning II. Nhờ động cơ kép và tốc độ siêu âm, Su-57 sở hữu khả năng cơ động cực cao.

Những ưu điểm khác của nó bao gồm khả năng giảm tín hiệu phản xạ radar, được tích hợp radar mảng pha chủ động N036 Byelka mạnh mẽ, hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại, tích hợp cảm biến, khoang vũ khí bên trong và tên lửa không đối không tầm xa.

"Do đó trong các cuộc không chiến tầm gần - loại hình phổ biến nhất trong tác chiến hiện đại - Su-57 nắm giữ lợi thế đáng kể. Thiết kế khí động học tàng hình của Su-57 sẽ khiến việc phát hiện ra nó trở nên khó khăn, trong khi tín hiệu phản xạ radar tương đối lớn của F-16 sẽ dễ nhận thấy hơn.

Sự bất đối xứng này mang lại cho Su-57 lợi thế lớn trong việc phát hiện và bắn trước. Tiêm kích Nga có thể phóng tên lửa dẫn đường bằng radar thuộc dòng R-77 trước khi F-16 kịp phóng tên lửa AIM-120", tờ NI nêu rõ.

Tiêm kích F-16 có thất thế hoàn toàn trước Su-57?

Mở rộng ý tưởng này, ấn phẩm NI nhấn mạnh rằng tác chiến không diễn ra trong "môi trường chân không". Mỗi máy bay đều hoạt động trong một mạng lưới các hệ thống phòng không.

Nga có các tổ hợp phòng không S-400 và S-300, cũng như hệ thống cảnh báo sớm trên không và mạng lưới radar. Ukraine có những hệ thống Patriot, NASAMS, IRIS-T, cũng như sự hỗ trợ radar và trinh sát của phương Tây.

Như bài báo lưu ý, yếu tố quyết định ảnh hưởng đến kết quả cuộc đối đầu có lẽ không phải bản thân máy bay, mà là giai đoạn mà trận chiến diễn ra. Mỗi bên sẽ có một lợi thế "sân nhà" đáng kể.

"Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của cuộc đối đầu giữa hai loại máy bay này. Tuy nhiên, xét về mặt kỹ thuật thuần túy, Su-57 thực sự vượt trội so với F-16 thế hệ thứ tư", tờ NI kết luận.