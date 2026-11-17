Những khu vực ít người qua lại trong nhà chính là "thiên đường" cho chuột định cư lâu dài.

Việc tối giản đồ đạc và thường xuyên kiểm tra các góc khuất giúp hạn chế nguyên nhân chuột xuất hiện trong nhà.

Trời trở lạnh, nhiều gia đình mới chú ý đến khe cửa, nhưng chuột nhắt có thể sống quanh nhà suốt cả năm. Theo chương trình quản lý dịch hại của Đại học California (UC IPM), thức ăn và chỗ trú ẩn kín đáo mới là những điều kiện giúp chuột duy trì sự hiện diện trong nhà. Vì thế, nhà cửa sạch sẽ vẫn có thể xuất hiện chuột nếu còn lối vào hoặc nơi làm tổ.

Thức ăn trong nhà là nguồn thu hút chuột dễ bị bỏ qua: gạo, ngũ cốc, vụn bánh, rác bếp, thức ăn thú cưng để qua đêm, hay thực phẩm và thùng rác không đậy kín đều có thể nuôi chuột. Chuột không chỉ ăn tại chỗ mà còn tha thức ăn về tổ để ăn dần ở nơi kín đáo. Dọn dẹp vệ sinh khu vực bếp và kho chứa là bước đầu tiên để bớt nguồn thức ăn và chỗ trú ẩn của chuột. UC IPM khuyên chỉ cho thú cưng ăn vừa đủ một bữa, không để bát thức ăn và nước qua đêm; vụn thức ăn nên dọn ngay, bát đĩa rửa luôn sau khi dùng.

Chuột tìm thức ăn trên kệ bếp, giữa các hũ ngũ cốc và thực phẩm khô - Ảnh: TJ Pest Control

Góc kho ít dùng, thùng carton và vải cũ tạo chỗ ẩn náu, làm tổ; khoảng trống sau tủ, trần giả hay hốc tường cũng là nơi chuột làm tổ mà ít bị quấy rầy. Ngoài sân, máng cho chim ăn, đống củi hay lá khô chất đống cũng là nguồn thức ăn và chỗ trú ẩn của chuột. Theo UC IPM, chuột nhắt leo rất giỏi, vì vậy nên tỉa bớt cành lá những cây leo sát tường nhà.

Chuột nhắt chui vào nhà qua khe hở có sẵn hoặc chỗ ống nước xuyên tường, thậm chí lọt qua lỗ rộng khoảng 6 mm. Cửa ra vào, cửa sổ và lưới chắn nên khít, vì khe hở quanh cửa đã đóng cũng là lối ra vào của chuột. Mưa lớn có thể làm ngập hang ngoài trời, khiến chuột tìm đến nơi khô ráo, nhưng đây không phải hiện tượng chỉ xảy ra vào mùa rét.

Trước hết, tìm dấu phân, vết gặm và giấy vụn làm tổ ở tủ bếp, gầm thiết bị, góc nhà kho, đồng thời khắc phục tình trạng rò rỉ nước để hạn chế nguồn nước cho chuột. Những việc này giảm nguồn thức ăn nuôi chuột, nhưng chưa thay thế hẳn việc loại bỏ chuột đang ẩn náu trong nhà.

Tiếp đó, đặt bẫy kẹp phù hợp với chuột nhắt hoặc chuột cống dọc chân tường, ở nơi có dấu vết; có thể dùng ít cơm nguội trộn mỡ hoặc vài hạt lạc rang làm mồi. Kiểm tra bẫy hằng ngày và để xa tầm tay trẻ nhỏ, vật nuôi. CDC không khuyến khích dùng bẫy keo hoặc bẫy bắt sống vì nguy cơ tiếp xúc chất thải; không tự ý rải thuốc diệt chuột trong nhà.

Sau đó, kiểm tra khe cửa, lỗ thông gió và quanh đường ống. Với lỗ nhỏ, có thể dùng bùi nhùi thép cố định bằng keo trám; lỗ lớn cần lưới hoặc tấm kim loại thích hợp. Nếu khe hở liên quan đường điện hay vị trí khó tiếp cận, nên nhờ người có chuyên môn xử lý.

Chuột thò đầu ra từ lỗ tròn ở chân móng nhà, một lối vào quen thuộc khi trời trở lạnh - Ảnh: KW Pest Control

Khi thấy phân chuột, không nên quét khô hay dùng máy hút bụi. Theo CDC, phân và nước tiểu khô của chuột có thể chứa virus. Quét khô hay hút bụi có thể làm những giọt nhỏ chứa virus bay lên không khí, và hít phải không khí nhiễm bẩn là đường lây bệnh chính.

Mở cửa thông gió 30 phút trước khi dọn dẹp, đeo găng tay, phun dung dịch khử khuẩn cho ướt, chờ ít nhất 5 phút rồi lau bằng khăn giấy. Với xác chuột, cũng khử khuẩn trước khi cho vào hai lớp túi kín, sau đó rửa tay sạch sẽ. Nếu vẫn xuất hiện phân mới, trong nhà có tiếng động hoặc phát hiện ổ chuột làm tổ, gia đình nên gọi dịch vụ diệt chuột để tìm cách xử lý.