Không chỉ làm xe phổ thông, Toyota đang ‘tuyên chiến’ cả Rolls-Royce và Ferrari bằng loạt sản phẩm mới

Kể từ khi thành lập bộ phận hiệu suất cao GR, Toyota đã sớm cho thấy tham vọng không dừng lại ở những mẫu hatchback thể thao hay coupe được tinh chỉnh. Sau nhiều năm giới thiệu concept, nộp hồ sơ bằng sáng chế và xây dựng nền tảng từ các mẫu xe thương mại, những sản phẩm đỉnh cao nhất của hãng trong thế giới hiệu suất cao cuối cùng cũng đã lộ diện. Song song với đó là sự xuất hiện của một đối thủ siêu sang mới, đến từ thương hiệu Century vừa được tái định vị.

Toyota hướng tới phát triển cả dòng xe siêu sang và siêu xe mang thương hiệu con riêng. Ảnh: Toyota

Toyota không giấu ý định đặt các mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với những tên tuổi hàng đầu như Bentley, Porsche hay Ferrari. Đây không phải những sản phẩm mang tính biểu trưng cho đủ đội hình, mà là tuyên bố nghiêm túc về vị thế công nghệ và thương hiệu.

Một báo cáo mới từ Nikkei Asia cho thấy mức độ cam kết rất rõ ràng của Toyota trong việc đưa GR GT và Lexus LFA trở thành những cái tên thực thụ trong thế giới xe hiệu suất cao, chứ không chỉ dừng ở khái niệm hay hình ảnh truyền thông.

Các dòng xe mới được phát triển theo hướng siêu xe thể thao thực thụ chứ không chỉ là bộ vỏ. Ảnh: Toyota

Theo Simon Humphries, Giám đốc thương hiệu toàn cầu của Toyota, các mẫu xe mới chính là “đỉnh cao xe thể thao của cả Lexus lẫn GR”. Nhận định này phản ánh đúng những gì Toyota đang triển khai. GR GT là mẫu xe đầu tiên của hãng sử dụng khung gầm hoàn toàn bằng nhôm, kết hợp với động cơ V8 lai điện độc nhất trong toàn bộ danh mục sản phẩm hiện tại. Trong khi đó, Lexus LFA thế hệ mới được định hướng như phần tiếp theo mang tính đột phá, khi loại bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong và chuyển sang hệ truyền động thuần điện. Mẫu xe này dự kiến được giới thiệu vào khoảng năm 2028 hoặc muộn hơn.

Với GR GT dùng động cơ xăng, Toyota đã lên kế hoạch ra mắt vào năm 2027. Mức giá được xác định rõ ràng nằm trong phân khúc siêu xe. Phiên bản đua GR GT3 nhiều khả năng sẽ xuất hiện ngay sau đó, phục vụ các giải đấu sức bền quốc tế.

Xe Toyota sẽ hướng tới cả động cơ đốt trong và thuần điện. Ảnh: Toyota

Không dừng lại ở phân khúc siêu xe, Toyota trong năm nay cũng bắt đầu mở rộng sang hai lãnh địa mới. Trước hết là việc tái cấu trúc thương hiệu Century theo hướng siêu sang, nhằm cạnh tranh trực tiếp hơn với Rolls-Royce và Bentley. Trong vài năm tới, hãng được kỳ vọng sẽ giới thiệu một mẫu coupe cao cấp, thừa hưởng DNA công nghệ và thiết kế từ GR GT hoặc Lexus LFA.

Phân khúc xe siêu sang cũng có sự góp mặt của Toyota với dòng Century. Ảnh: Toyota

Theo Nikkei Asia, mức giá cụ thể của các mẫu xe vẫn chưa được công bố, nhưng cả ba sản phẩm đều được dự đoán nằm trong cùng nhóm siêu sang với Lexus LFA nguyên bản. Khi ra mắt vào năm 2011, mẫu xe này từng có giá khởi điểm khoảng 375.000 USD.

Ở mảng thể thao, Toyota cũng cho thấy năng lực thực chiến khi đưa GR Yaris tham gia giải đua sức bền 24 giờ Nürburgring và giành chiến thắng ở hạng mục của mình. Điều này cho thấy các mẫu xe hiệu suất cao sắp tới không chỉ cần gây ấn tượng về thiết kế, mà còn phải chứng minh được khả năng vận hành tương xứng. Những tín hiệu ban đầu đều đang nghiêng về kịch bản tích cực.

Lý giải cho việc Toyota tiếp tục đẩy giới hạn ở phân khúc vốn không phải thế mạnh truyền thống, Chủ tịch Akio Toyoda đã chia sẻ thẳng thắn trong một buổi họp báo tại Nhật Bản. Theo ông, nếu các thương hiệu không tập trung vào những đặc tính riêng biệt của mình, ô tô với tư cách là một sản phẩm công nghiệp sẽ ngày càng trở nên đồng dạng và bị kiểu “hàng hóa”.