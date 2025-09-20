Ngày 20/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với Hoàng Cao Khải (sinh năm 1978, trú tại số 113, đường Mường Than, phường Lào Cai) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, vào khoảng 08 giờ 30 phút ngày 22/08, Đoàn kiểm tra do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai thực hiện kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Hoàng Cao Khải và quầy hàng tại khu vực vỉa hè trước số nhà 001A đường Kim Hà, chợ Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai phát hiện ông Hoàng Cao Khải đang sử dụng các loại phụ gia thực phẩm để sản xuất các sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến, xử lý nhiệt làm chín thịt thực vật, dùng để sử dụng trực tiếp.

Ngày 25/08/2025 lực lượng chức năng nhận được kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai xác định các sản phẩm thực phẩm do hộ kinh doanh Hoàng Cao Khải sản xuất, buôn bán có chứa chất Acid Boric/Natri borat (hàn the) là phụ gia thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng trong thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm của hộ kinh doanh ông Khải là trên 20 triệu đồng.

Hiện trường vụ án - Ảnh: CA Lào Cai

Quá trình điều tra, xác định hộ kinh doanh Hoàng Cao Khải bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm là giò, chả, xúc xích, mọc viên từ tháng 3/2021. Hàng ngày, Hoàng Cao Khải là người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm trên, sau đó đưa cho vợ mang ra tại quầy hàng cửa số nhà 001A, đường Kim Hà, khu vực chợ Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai để bán cho người tiêu dùng.

Khoảng 03 giờ 00, ngày 22/8, Khải bắt đầu sử dụng công cụ phương tiện để sản xuất, chế biến thực phẩm trên phục vụ cho việc kinh doanh, buôn bán. Trong quá trình sản xuất, chế biến giò, chả, xúc xích, mọc viên, Hoàng Cao Khải đã cho "hàn the" vào trong toàn bộ thực phẩm trên trong thời điểm bắt đầu xay.

Ngày 15/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Cao Khải về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” quy định tại khoản 1 Điều 317 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Khoản 1 Điều 317 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) Tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, gây thiệt hại cho sức khỏe của người khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự về tội khác, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm; b) Sử dụng nguyên liệu không bảo đảm an toàn để chế biến thực phẩm; c) Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm quá giới hạn cho phép hoặc không thuộc danh mục được phép sử dụng; d) Chế biến, cung cấp, bán thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm không bảo đảm an toàn; đ) Các hành vi khác vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.