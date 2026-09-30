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Khởi tố nữ giám đốc và kế toán trưởng Nguyễn Thị Như Ý SN 1984

Trang Anh
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Sau khi mua số hóa đơn bất hợp pháp này, Lý và Ý đã tiến hành hạch toán, kê khai và nộp báo cáo thuế nhằm mục đích gian lận, làm giảm số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 29/9/2026 cho biết vừa lật tẩy và triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh với quy mô lớn, tiến hành khởi tố 03 bị can có liên quan về các tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành mở rộng điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do bị can Phạm Thị Minh Lý - Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn thực hiện. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh hoạt động tinh vi nhằm hợp thức hóa nguồn hóa đơn, chứng từ đầu vào và thực hiện hành vi trốn thuế với quy mô lớn.

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Tống đạt Quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Thị Minh Lý về tội Mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2025, để hợp thức hóa các khoản hàng hóa, dịch vụ đầu vào không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, Phạm Thị Minh Lý và Kế toán trưởng Công ty là Nguyễn Thị Như Ý (sinh năm 1984, trú tại thôn Phú Nhiêu, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã chủ động liên hệ với Nguyễn Tường Thi (sinh năm 1985, trú tại thôn Định Phước, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng).

Để phục vụ hành vi phạm tội, Nguyễn Tường Thi đã trực tiếp thành lập và điều hành nhiều công ty, sau đó bán số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho Lý và Ý với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến hơn 20 tỷ đồng. Sau khi mua số hóa đơn bất hợp pháp này, Lý và Ý đã tiến hành hạch toán, kê khai và nộp báo cáo thuế nhằm mục đích gian lận, làm giảm số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

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Tống đạt Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Như Ý về tội Mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bổ sung bị can đối với Phạm Thị Minh Lý và Nguyễn Thị Như Ý về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”. Đồng thời, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tường Thi về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án trên, cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về tài chính, kế toán và thuế. Mọi hành vi mua bán hóa đơn trái phép, gian lận nhằm trục lợi cá nhân hoặc doanh nghiệp sẽ bị lực lượng Công an kiên quyết phát hiện, điều tra và xử lý triệt để, góp phần bảo đảm kỷ cương pháp luật và làm lành mạnh hóa môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Truy nã đặc biệt Phạm Văn Tài SN 1995
Khởi tố nữ giám đốc và kế toán trưởng Nguyễn Thị Như Ý SN 1984 - Ảnh 3.Khởi tố 6 người liên quan nguyên thủ quỹ Nguyễn Thị Linh

Công an xác định, mặc dù không đi dạy thực tế nhưng 6 đối tượng đã giúp sức cho Thu và Linh lập ra các bộ hồ sơ khống về việc thực hiện hợp đồng giảng dạy.

Tags

nguyễn thị như ý

Quảng Ngãi

mua bán hóa đơn

trốn thuế

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