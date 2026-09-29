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Quyết định truy nã Phạm Văn Tài SN 1995, bất kỳ ai cũng có quyền bắt giữ

Trang Anh
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Theo quy định của pháp luật, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ngày 29/9/2026 đã ra Quyết định truy nã đối với Phạm Văn Tài (SN 08/12/1995; nơi thường trú: Tổ 251, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quyết định truy nã, Phạm Văn Tài bỏ trốn ngày 27/12/2025, nơi ở trước khi trốn tại Tổ 251, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Để phục vụ công tác truy bắt đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, tổ chức và Nhân dân khi phát hiện hoặc biết thông tin về nơi lẩn trốn của Phạm Văn Tài kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ số 239 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng để phối hợp xử lý.

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Quyết định truy nã Phạm Văn Tài - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Theo quy định của pháp luật, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt giữ hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để xử lý theo đúng quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Phạm Văn Tài sớm ra đầu thú để được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin do cơ quan, tổ chức và Nhân dân cung cấp sẽ được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận, bảo mật theo đúng quy định của pháp luật.

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Tags

Phạm Văn Tài

công an đà nẵng

truy nã

chất ma túy

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