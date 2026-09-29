Khởi tố 6 người liên quan nguyên thủ quỹ Nguyễn Thị Linh

Công an tỉnh Gia Lai ngày 28/9/2026 đã thông tin kết quả điều tra mở rộng vụ nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne, xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai lập hồ sơ khống rút tiền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Trước đó, ngày 19/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng gồm: Bùi Thị Phú, Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Mỹ Tường, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phùng Thị Lan Anh (cùng trú xã Kbang, tỉnh Gia Lai), Lê Thị Mịn (trú phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 1, Điều 356, Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2023 đến tháng 6/2025 tại Trường Mẫu giáo Kon Pne, xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai do Trần Thị Thu (nguyên Hiệu trưởng) và Nguyễn Thị Linh (nguyên Thủ quỹ), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định, mặc dù không đi dạy thực tế nhưng 06 đối tượng nêu trên đã phối hợp, tạo điều kiện, giúp sức cho Thu và Linh lập ra các bộ hồ sơ khống về việc thực hiện hợp đồng giảng dạy tại Trường Mẫu giáo Kon Pne để rút tiền dự toán kinh phí của nhà trường chi trả lương, trích đóng bảo hiểm (các loại) và nộp chi phí công đoàn cho 06 cá nhân này.
Sau đó, các cá nhân thực hiện chuyển trả lại tiền lương đã nhận cho Thu và Linh để sử dụng chi vào nhiều mục đích khác nhau cho nhà trường.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để, toàn diện theo đúng quy định pháp luật.
Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
Điều 356, Bộ luật Hình sự quy định tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ như sau:
1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;
c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.
3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.
4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.