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Kiểm tra nhà Phạm Thị Linh SN 1992 lúc 0 giờ, bắt giữ khẩn cấp chủ nhà

Trang Anh
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Quá trình làm việc, các đối tượng Linh, Thư và Khải đều khai nhận bản thân đã sử dụng ma tuý tại phòng bếp còn Tr. do say rượu nên đang ngủ, không sử dụng ma tuý.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 28/9/2026 cho biết, Công an xã Đại Đồng vừa phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tin báo của quần chúng nhân dân, vào hồi 00 giờ 40 phú, ngày 27/09/2026, Tổ công tác Công an xã Đại Đồng tiến hành kiểm tra tại nhà của Phạm Thị Linh (sinh năm 1992 ở thôn Mậu Lương, xã Đại Đồng).

Lực lượng chức năng phát hiện tại phòng bếp của nhà Linh có 04 đối tượng, gồm: 03 nữ và 01 nam giới đang ở trong phòng, gồm: Phạm Thị Linh, sinh năm 1992, HKTT: thôn Mậu Lương, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên; Phạm Thanh Thư, sinh năm 1997, HKTT: thôn Khách, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên; Phạm T.Th.Tr., sinh năm 1996, HKTT: thôn Cát Lư, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên; Vũ Hữu Khải, sinh năm 2000, HKTT: 26 Đinh Đàm, phường Thành Đông, TP Hải Phòng.

Quá trình làm việc, các đối tượng Linh, Thư và Khải đều khai nhận bản thân đã sử dụng ma tuý dạng Ketamin tại phòng bếp; còn Tr. do say rượu nên đang ngủ tại phòng bếp, không sử dụng ma tuý.

Các đối tượng và tang vật - Ảnh: Công an Hưng Yên

 

Công an thu giữ các tang vật, tài liệu, tại nền phòng bếp gồm: 1  túi nilon màu trắng bên trong đựng chất màu trắng dạng cục (nghi là ma tuý); Chất màu trắng dạng bột thu trên chiếc đĩa sứ màu trắng, dạng hình tròn, đường kính 23cm; 01 chiếc đĩa sứ màu trắng, dạng hình tròn, đường kính 23cm, trên mặt đĩa sứ bám dính chất bột màu trắng; 01 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng cuộn tròn, trên có bám dính chất bột màu trắng (nghi là ma tuý).

Ngoài ra còn có 01 thẻ Căn cước công dân trên bề mặt thẻ có bám dính chất bột màu trắng (nghi là ma tuý); 01 chiếc loa; 01 chiếc đèn tạo hiệu ứng ánh sáng, màu trắng; 01 chiếc đệm nỉ màu xanh và 01 chiếc bật lửa gas màu đỏ.

Kết quả giám định sơ bộ số, kết luận chất màu trắng dạng cục thu giữ là ma tuý loại Ketamine có khối lượng 0,7675g; chất màu trắng dạng bột thu giữ là ma tuý loại ketamine có khối lượng 0,6734g; chất màu trắng bám dính trên 01 đĩa sứ, 01 thẻ CCCD, 01 tờ tiền và 01 túi nilon đều là ma tuý loại ketamine.

Ngày 27/09/2026 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Linh và Phạm Thanh Thư. Công an xã tiếp tục đấu tranh, xác minh mở rộng vụ án xử lý theo quy định.

Công an xã Đại Đồng cũng đề nghị Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống ma túy; khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để xác minh, xử lý theo quy định.

Tuyên án Vũ Kiều Oanh trong vụ án ma túy

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