Không chỉ tham gia mua bán, các bị cáo còn có hành vi tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an thành phố Quảng Ninh ngày 29/9/2026 cho biết, ngày 24/9/2026, Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Viết Hùng 27 năm 6 tháng tù, Lê Ngọc Hiên 15 năm tù và Vũ Kiều Oanh 12 năm tù về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, ba bị cáo có tổng mức hình phạt 54 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, từ đầu tháng 11/2024 đến ngày 18/12/2025, Nguyễn Viết Hùng, trú tại khu phố Chùa Bằng, phường Quảng Yên, đã 14 lần bán ma túy cho 8 người, thu lợi 18,15 triệu đồng. Số ma túy Hùng đã bán gồm 10,794 gam Methamphetamine, 4 gam Ketamine và 1 viên hồng phiến. Ngoài ra, Hùng còn tàng trữ 191,875 gam Methamphetamine, 50,344 gam Ketamine và 34,371 gam MDMA, Ketamine nhằm mục đích bán.

Lê Ngọc Hiên đã 3 lần giúp sức cho Hùng bán tổng cộng 1,326 gam Methamphetamine, thu 2,35 triệu đồng. Vũ Kiều Oanh bị phát hiện đang tàng trữ 6,738 gam Methamphetamine nhằm mục đích bán.

Không chỉ tham gia mua bán, các bị cáo còn có hành vi tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, ngày 16/12/2025, tại nhà Hùng ở khu phố Chùa Bằng, Hùng, Oanh và Hiên đã tổ chức sử dụng ma túy cho nhau và cho Ngô Thanh Hằng.

Theo cáo trạng, Hùng cung cấp ma túy và dụng cụ, Hùng cùng Oanh cung cấp địa điểm, còn Hiên thực hiện hành vi châm lửa để các đối tượng sử dụng. Trước và sau thời điểm này, Hiên còn 2 lần tổ chức cho Hằng sử dụng Methamphetamine tại phòng trọ ở phường Vàng Danh vào các ngày 15/12 và 17/12/2025.

Các bị cáo tại tòa- Ảnh: Công an Quảng Ninh

Vụ án cho thấy hành vi liên quan đến ma túy, dù ở vai trò trực tiếp mua bán hay giúp sức, tạo điều kiện cho việc sử dụng trái phép, đều có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm khắc. Trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo được xác định căn cứ vào hành vi, mức độ tham gia và các tình tiết cụ thể của vụ án.

Do đó, người dân không nên chủ quan với những hành vi tưởng như đơn giản như cho mượn địa điểm, cung cấp dụng cụ hoặc tham gia giúp sức cho việc sử dụng ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo được ghi nhận thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tuy nhiên, đối với Nguyễn Viết Hùng, Hội đồng xét xử xác định bị cáo có tình tiết tăng nặng “tái phạm nguy hiểm”. Trên cơ sở tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Viết Hùng 27 năm 6 tháng tù; Lê Ngọc Hiên 15 năm tù; Vũ Kiều Oanh 12 năm tù.