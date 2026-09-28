Hoa cầm dao Thái Lan đi vào phòng ngủ của anh P. gọi "Hello anh yêu" rồi lợi dụng lúc nạn nhân đang nằm ngủ để ra tay sát hại.

Công an tỉnh An Giang ngày 27/9/2026 cho biết, ngày 26/9/2026, Toà án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Huỷ hoại tài sản” đối với hai bị cáo: Nguyễn Thị Kim Hoa (sinh năm 1994) và Nguyễn Văn Luân (sinh năm 2004, cùng cư trú xá Phú Hòa, tinh An Giang).

Theo cáo trạng, do thù tức trong quan hệ xã hội với anh T.Đ.P., sinh năm 1978, cư trú xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn (nay là xã Phú Hoà, tỉnh An Giang), khoảng 23 giờ ngày 14/5/2025, trên đường từ nhà P. về, Hoa nhớ đến những lần P. cưỡng bức Hoa quan hệ tình dục nên Hoa nảy sinh ý định giết chết P. trả thù.

Quang cảnh phiên tòa - Ảnh: Công an An Giang

Để thực hiện, Hoa điều khiển xe mô tô về nhà gặp Luân (cháu ruột Hoa) rủ Luân lấy 01 cây dao dài khoảng 54cm, còn Hoa lấy 01 cây dao Thái Lan, 01 cây dao tầm bức và 01 bình xịt hơi cay, rồi điều khiển xe mô tô chờ Luân quay lại nhà P. để giết chết P., Luân đồng ý.

Đến nơi, Hoa chạy xe chở Luân đi vào nhà, Hoa cầm dao Thái Lan đi vào phòng ngủ của anh P. gọi "Hello anh yêu" rồi lợi dụng lúc nạn nhân đang nằm ngủ, Hoa cầm dao chém liên tục vào người anh P. rồi tiếp tục lấy bình xịt hơi cay xịt nạn nhân.

Còn Luân cầm dao mang theo và dùng bình xịt hơi cay gây án đến khi anh P. không còn cử động thì Hoa, Luân mới dừng lại.

Hai bị cáo Hoa, Luân tại toà - Ảnh: Công an An Giang Hai bị cáo Hoa, Luân tại toà - Ảnh: Công an An Giang

Để tránh bị phát hiện, Hoa đã bẻ gãy 02 camera trong nhà P. và lấy điện thoại di động của P. ném bỏ xuống sông trước nhà. Trên đường rời khỏi hiện trường, Hoa, Luân đã ném bỏ hung khí gây án xuống sông rồi về nhà ngủ.

Đến ngày 18/5/2025, người thân phát hiện anh P. chết trong phòng ngủ nên trình báo Công an. Sau khi biết sự việc bị phát hiện, Hoa, Luân đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tinh An Giang đầu thú.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hoa 27 năm tù về các tội: “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Huỷ hoại tài sản”; bị cáo Nguyễn Văn Luân 20 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.