HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sau một câu nói, Nguyễn Thị Kim Hoa SN 1994 ra tay sát hại người đàn ông U50

Trang Anh
|

Hoa cầm dao Thái Lan đi vào phòng ngủ của anh P. gọi "Hello anh yêu" rồi lợi dụng lúc nạn nhân đang nằm ngủ để ra tay sát hại.

Công an tỉnh An Giang ngày 27/9/2026 cho biết, ngày 26/9/2026, Toà án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Huỷ hoại tài sản” đối với hai bị cáo: Nguyễn Thị Kim Hoa (sinh năm 1994) và Nguyễn Văn Luân (sinh năm 2004, cùng cư trú xá Phú Hòa, tinh An Giang).

Theo cáo trạng, do thù tức trong quan hệ xã hội với anh T.Đ.P., sinh năm 1978, cư trú xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn (nay là xã Phú Hoà, tỉnh An Giang), khoảng 23 giờ ngày 14/5/2025, trên đường từ nhà P. về, Hoa nhớ đến những lần P. cưỡng bức Hoa quan hệ tình dục nên Hoa nảy sinh ý định giết chết P. trả thù.

Nguyễn Thị Kim Hoa sát hại người đàn ông U50 tại An Giang: Phiên tòa 2026 - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên tòa - Ảnh: Công an An Giang

Để thực hiện, Hoa điều khiển xe mô tô về nhà gặp Luân (cháu ruột Hoa) rủ Luân lấy 01 cây dao dài khoảng 54cm, còn Hoa lấy 01 cây dao Thái Lan, 01 cây dao tầm bức và 01 bình xịt hơi cay, rồi điều khiển xe mô tô chờ Luân quay lại nhà P. để giết chết P., Luân đồng ý.

Đến nơi, Hoa chạy xe chở Luân đi vào nhà, Hoa cầm dao Thái Lan đi vào phòng ngủ của anh P. gọi "Hello anh yêu" rồi lợi dụng lúc nạn nhân đang nằm ngủ, Hoa cầm dao chém liên tục vào người anh P. rồi tiếp tục lấy bình xịt hơi cay xịt nạn nhân.

Còn Luân cầm dao mang theo và dùng bình xịt hơi cay gây án đến khi anh P. không còn cử động thì Hoa, Luân mới dừng lại.

Nguyễn Thị Kim Hoa sát hại người đàn ông U50 tại An Giang: Phiên tòa 2026 - Ảnh 2.

Hai bị cáo Hoa, Luân tại toà - Ảnh: Công an An Giang Hai bị cáo Hoa, Luân tại toà - Ảnh: Công an An Giang

Để tránh bị phát hiện, Hoa đã bẻ gãy 02 camera trong nhà P. và lấy điện thoại di động của P. ném bỏ xuống sông trước nhà. Trên đường rời khỏi hiện trường, Hoa, Luân đã ném bỏ hung khí gây án xuống sông rồi về nhà ngủ.

Đến ngày 18/5/2025, người thân phát hiện anh P. chết trong phòng ngủ nên trình báo Công an. Sau khi biết sự việc bị phát hiện, Hoa, Luân đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tinh An Giang đầu thú.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hoa 27 năm tù về các tội: “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Huỷ hoại tài sản”; bị cáo Nguyễn Văn Luân 20 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Lệnh giữ khẩn cấp Nguyễn Tiến Phi SN 2004 lúc 10 giờ
Nguyễn Thị Kim Hoa sát hại người đàn ông U50 tại An Giang: Phiên tòa 2026 - Ảnh 3.Điều tra loạt giao dịch tổng 2,8 tỷ đồng, công an khởi tố Vũ Quang Huy SN 1991

Để lôi kéo người tham gia, các đối tượng tập trung hướng đến những người lớn tuổi, thiếu kiến thức về tiền điện tử.

Tags

Nguyễn Thị Kim Hoa

Nguyễn Văn Luân

An Giang

giết người

xét xử

độc lạ

tin hình sự

báo công an

báo dân trí

Phụ nữ

Tin ngắn

Tin nóng trong ngày

báo mới

Toà án nhân dân tỉnh An Giang

Công an tỉnh An Giang

Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại