Lệnh giữ khẩn cấp Nguyễn Tiến Phi SN 2004 lúc 10 giờ

Tiến hành kiểm tra nơi ở của Phi, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ dưới sàn nhà trong phòng ở 6,8kg pháo nổ; 814kg thuốc pháo.

Chiều 27/9/2026, Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã phát hiện, bắt giữ đối tượng sản xuất pháo nổ số lượng lớn.

Trước đó, qua nắm tình hình, theo dõi hoạt động trên không gian mạng, Công an phường Trường Vinh phát hiện Nguyễn Tiến Phi (SN 2004), trú tại khối Bến Thủy 5, phường Trường Vinh có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán pháo nổ trái phép. Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, số lượng nguyên liệu, vật liệu phục vụ sản xuất pháo lớn, Công an phường Trường Vinh triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, làm rõ.

Công an phường Trường Vinh khám xét các thùng, bì tải chứa hóa chất do đối tượng Nguyễn Tiến Phi tàng trữ - Ảnh: Công an Nghệ An

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24/9/2026, tại khối Bến Thủy 5, Công an phường Trường Vinh thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Phi về hành vi sản xuất hàng cấm. Tiến hành kiểm tra nơi ở của Phi, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ dưới sàn nhà trong phòng ở 6,8kg pháo nổ; 814kg thuốc pháo; hơn 05kg lưu huỳnh, than củi, KClO4 và 04 thùng chứa ngòi pháo gần 50 kg cùng nhiều nguyên liệu, vật liệu khác phục vụ chế tạo pháo. Tổng trọng lượng pháo thành phẩm, thuốc pháo và tiền chất sử dụng để chế tạo thuốc pháo thu giữ gần 01 tấn.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Tiến Phi khai nhận, đầu năm 2026, do không có việc làm ổn định, Phi lên mạng xã hội tìm mua nguyên liệu để sản xuất pháo bán kiếm lời. Thông qua mạng xã hội, Phi làm quen với một tài khoản có tên T. (chưa xác định được lai lịch), người này giới thiệu có bán nguyên liệu sản xuất pháo.

Ngày 10/1/2026, Phi liên hệ và đặt mua số nguyên liệu sản xuất pháo trị giá 200 triệu đồng.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Nghệ An

Đến khoảng tháng 7/2026, người này hẹn Phi vào miền Nam để nhận hàng. Sau khi nhận, Phi thuê xe vận chuyển số nguyên liệu về nơi ở tại khối Bến Thủy 5 để cất giấu, tự chế tạo pháo nổ nhằm bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi chưa kịp đưa số pháo sản xuất ra tiêu thụ, hành vi của Phi đã bị Công an phường Trường Vinh phát hiện, ngăn chặn.

Hiện, Công an phường Trường Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không vì lợi nhuận mà tìm mua nguyên liệu, chế tạo hoặc tàng trữ pháo nổ dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời không mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.