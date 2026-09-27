Khởi tố bà Ngô Kim Ngẩu 79 tuổi vì trốn thuế

Cơ quan chức năng xác định số thuế thu nhập cá nhân được xác định là 300 triệu đồng và lệ phí trước bạ là 75 triệu đồng.

Thông tin trên VTV24 ngày 27/9/2026 cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Ngô Kim Ngẩu (sinh năm 1947, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Trốn thuế” quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, bà Ngẩu ký hợp đồng đặt cọc và chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá thực tế 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện nghĩa vụ tài chính, bà chỉ kê khai giá chuyển nhượng 5 tỷ đồng.

Cơ quan công an xác định việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế nhằm giảm số tiền thuế, lệ phí phải nộp. Số thuế thu nhập cá nhân được xác định là 300 triệu đồng và lệ phí trước bạ là 75 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, xác minh các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Bà Ngô Kim Ngẩu tại cơ quan công an - Ảnh: VTV24

Theo Điều 200 Bộ luật Hình sự, hành vi trốn thuế từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến một năm. Đối với trường hợp trốn thuế từ 300 triệu đồng đến dưới một tỷ đồng có thể bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1-3 năm.

Báo Lao Động dẫn thông tin từ Công an TP Cần Thơ khuyến cáo, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế; thực hiện đầy đủ, trung thực, chính xác việc đăng ký, kê khai, quyết toán và nộp thuế.

Không che giấu doanh thu, kê khai không đúng giá trị giao dịch thực tế hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp nhằm trốn thuế, gian lận thuế.

Khi phát sinh khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế, người dân, doanh nghiệp cần chủ động liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn; đồng thời, kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.