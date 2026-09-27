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Quyết định khởi tố Bàn Văn Diên SN 2005

Trang Anh
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Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2024 đến tháng 01/2025, Bàn Văn Diên đã 3 lần tổ chức đưa 3 công dân Việt Nam trốn sang Campuchia để lao động.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 26/9/2026 cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Văn Diên (sinh năm 2005, trú tại thôn Tát Khao, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, quy định tại khoản 2, Điều 349, Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2024 đến tháng 01/2025, Bàn Văn Diên đã 3 lần tổ chức đưa 3 công dân Việt Nam trốn sang Campuchia để lao động.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Cơ quan công an đọc các quyết định - Ảnh: Công an Tuyên Quang

Thời gian qua, tình trạng công dân Việt Nam bị lôi kéo, rủ rê sang nước ngoài làm việc qua các kênh không chính thống vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Lợi dụng tâm lý muốn tìm kiếm việc làm có thu nhập cao, một số đối tượng đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn như “việc nhẹ, lương cao”, thủ tục nhanh chóng, không cần nhiều giấy tờ để dụ dỗ người dân.

Thực tế cho thấy, việc trốn ra nước ngoài để lao động có thể khiến công dân rơi vào tình trạng bị lừa đảo, cưỡng bức lao động, bóc lột sức lao động, hạn chế tự do đi lại hoặc bị ép buộc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Khi xảy ra sự việc, người trốn ra nước ngoài để lao động thường gặp nhiều khó khăn trong việc liên hệ với gia đình, cơ quan chức năng và tiếp cận các biện pháp bảo hộ cần thiết.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân: Cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội hoặc qua người quen giới thiệu. Chỉ thực hiện thủ tục đi lao động, học tập hoặc định cư ở nước ngoài thông qua doanh nghiệp, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu tuyển dụng, môi giới, tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

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Ảnh tạo bởi AI

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Tuyên Quang

Campuchia

Công an tỉnh Tuyên Quang

trốn đi nước ngoài

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