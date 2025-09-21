Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ngày 20/9 cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1982, trú xóm Tiền Phong, xã Vạn An) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, khoảng 9h ngày 5/8/2025, Công an xã Vạn An phối hợp tổ liên ngành UBND xã kiểm tra, phát hiện tại nhà ở của Mai đang giết mổ lợn không đúng nơi quy định, không bảo đảm quy trình vệ sinh, bày bán thịt lợn có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 con lợn đã giết mổ, chia thành nhiều phần thịt thành phẩm chưa qua kiểm dịch, tổng trọng lượng 286 kg. Các mẫu thịt này không có dấu kiểm soát giết mổ, có biểu hiện nhiễm dịch bệnh.

Công an xã Vạn An phối hợp với ban, ngành chức năng kiểm tra, thu giữ số thịt lợn thành phẩm chưa qua kiểm dịch - Ảnh: Công an Nghệ An

Khám xét chỗ ở của Mai, cơ quan công an thu thêm 98,5 kg thịt lợn thành phẩm chưa qua kiểm dịch, có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh. Tổng số thịt thu giữ gần 385 kg. Hội đồng chuyên môn đã lập biên bản, lấy mẫu gửi giám định và niêm phong tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Mai khai nhận đã giết mổ, sử dụng lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, lợn thuộc diện phải tiêu hủy theo quy định để chế biến thực phẩm đem bán, thu lợi bất chính. Lời khai phù hợp với chứng cứ, tài liệu thu thập được.

Ngày 17/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai theo khoản 1, Điều 317 Bộ luật Hình sự. Đây là vụ án đầu tiên tại Nghệ An xử lý hình sự đối với hành vi dùng lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi làm thực phẩm trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Điều 317 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm: Người nào thực hiện một trong các hành vi sau mà gây thiệt hại cho sức khỏe của người khác hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên thì bị phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: Sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh, động vật phải tiêu hủy theo quy định để chế biến, cung cấp thực phẩm. Chế biến, cung cấp thực phẩm mà biết rõ là không bảo đảm quy định về an toàn thực phẩm. Phạm tội có các tình tiết tăng nặng như: có tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến an toàn xã hội, làm chết người, làm nhiều người bị tổn hại sức khỏe… thì mức phạt tù có thể lên tới 10 năm, 15 năm hoặc 20 năm.

