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Khởi tố chủ đường dây sản xuất 16.000 sản phẩm giả thương hiệu thời trang Owen

Viên Minh
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Công an Sơn La khởi tố người đàn ông ở Tuyên Quang bị cáo buộc sản xuất, phân phối quần áo giả cho hơn 20 cửa hàng tại nhiều tỉnh, thu lời bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987, trú xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo điểm đ, khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an tỉnh Sơn La, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh quần áo giả mạo nhãn hiệu Owen. Điểm bất thường là các sản phẩm được đưa ra thị trường với mức chiết khấu 40-50%, cao hơn nhiều so với thông lệ.

Khởi tố đường dây sản xuất hàng giả thương hiệu Owen tại Sơn La - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thi hành cách lệnh tố tụng với Nguyễn Mạnh Cường. (Ảnh: CACC)

Từ các tài liệu thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp khám xét nhiều địa điểm tại Sơn La, Tuyên Quang và Hà Nội. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 15.864 sản phẩm thời trang mang nhãn hiệu Owen, hơn 13.000 thẻ nhãn, khoảng 900 tem giá, 2 máy ép logo cùng nhiều tang vật phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổng giá trị số hàng hóa bị thu giữ được xác định hơn 2,3 tỷ đồng.

Kết quả giám định của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ xác định toàn bộ số sản phẩm bị thu giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Owen - thương hiệu đang được pháp luật bảo hộ.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Thời trang Kowil Việt Nam cho biết không ký kết hợp tác sản xuất hoặc nhượng quyền sản xuất hàng hóa mang nhãn hiệu Owen đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ án.

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Các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số hàng hóa Nguyễn Mạnh Cường làm giả. (Ảnh: CACC)

Làm việc với cơ quan điều tra, Cường khai nhận thấy các sản phẩm mang thương hiệu Owen được người tiêu dùng tại khu vực Tây Bắc ưa chuộng nên đã tổ chức sản xuất và tiêu thụ hàng giả nhằm thu lợi.

Từ năm 2024 đến nay, người này đã xây dựng mạng lưới bán buôn, bán lẻ, cung cấp hàng hóa cho hơn 20 cửa hàng thời trang tại Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Nội, Phú Thọ và một số địa phương khác. Hoạt động này bị cáo buộc đã mang lại khoản lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý.

Bắt Trần Thị Hạnh SN 1981
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hàng giả

Công ty Cổ phần Thời trang Kowil Việt Nam

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