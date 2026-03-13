HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khởi tố Bàn Văn Huấn - người túm áo, kéo lê bạn gái trên đường trong ngày 8/3

Chi Chi |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố đối với đối tượng Bàn Văn Huấn.

Ngày 13/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố đối với đối tượng Bàn Văn Huấn, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Như đã thông tin, khoảng 07h00’ ngày 08/3/2026, đối tượng Bàn Văn Huấn, sinh năm 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang cùng với chị H.A.T, sinh năm 2002, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng (có quan hệ tình cảm nam nữ) đi xe taxi Grab từ nơi ở của H.A.T đến phà Giải thuộc xã An Thành, TP Hải Phòng, sau đó đi bộ lên phà sang xã Hà Nam, thành phố Hải Phòng đến nhà người quen.

Khởi tố Bàn Văn Huấn - kẻ túm áo, kéo lê bạn gái trên đường trong ngày 8/3 - Ảnh 1.

Ảnh: CA Hải Phòng

Khởi tố Bàn Văn Huấn - kẻ túm áo, kéo lê bạn gái trên đường trong ngày 8/3 - Ảnh 2.

Đối tượng Bàn Văn Huấn (x). Ảnh: CA Hải Phòng

Đến khoảng 14h30’ phút cùng ngày, trong quá trình về nhà, đối tượng Bàn Văn Huấn và chị H.A.T đã phát sinh mâu thuẫn nên đối tượng Bàn Văn Huấn đã dùng tay, chân đánh vào vùng mặt, túm áo kéo lê chị H.A.T trong tư thế nằm ngửa trên đường bến phà Giải.

Khám xét nơi ở, bắt Phạm Thành Luân SN 1987


Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

khởi tố

Công an Hải Phòng

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại