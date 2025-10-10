Khoảnh khắc tài xế thoát chết ngoạn mục khi xe tải bị tàu hỏa tông nát

Tại một đường ngang ở Tatarstan, một đoàn tàu khách đã va chạm với một xe tải. Theo Cơ quan Điều tra Liên vùng Trung ương về Giao thông (MSUT) thuộc Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, vụ việc không gây thương vong.

Sự cố xảy ra tại km 753 của Tuyến đường sắt Gorky, gần ga Sviyazhsk. Mặc dù đường ngang nơi xảy ra va chạm được trang bị đèn tín hiệu và barie, chiếc xe tải KamAZ đã đâm sập toàn bộ hàng rào với tốc độ cao và làm bánh xe mắc trên ray, ngay trên đường đi của đoàn tàu đang lao tới.

Tài xế kịp nhảy ra khỏi cabin ngay trước khi đầu máy tông vào xe. Chiếc xe bị hư hỏng nặng và không lâu sau đoàn tàu tiếp tục hành trình.

MSUT thuộc Ủy ban Điều tra Liên bang Nga thông báo đã mở cuộc kiểm tra sau sự cố theo Điều 263 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga về vi phạm quy tắc an toàn giao thông và vận hành đường sắt.



