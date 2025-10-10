3 cao thủ chưa từng lộ diện trong truyện Kim Dung: Một nhân vật văn võ song toàn khiến ai cũng kinh ngạc

Đáp án đúng là: A: Hoàng Thường
Giải thích: Ông là một văn nhân kiệt xuất, tinh thông võ học Đạo gia, nghiên cứu và viết nên Cửu Âm Chân Kinh. Nhờ trí tuệ, kiên trì và nỗ lực không ngừng, Hoàng Thường trở thành cao thủ ẩn mình, nổi bật cả về văn và võ. Dù chưa từng xuất hiện trực tiếp trong các tiểu thuyết của Kim Dung, ảnh hưởng của ông để lại sâu sắc trong giang hồ, minh chứng cho tài năng vượt trội và khả năng tổng hợp võ học – văn học.
Đáp án đúng là: C. Vì ông chỉ được nhắc đến qua triết lý kiếm đạo và di sản kiếm pháp vô địch
Giải thích: Độc Cô Cầu Bại được biết đến qua di sản kiếm pháp và kiếm lý “vô kiếm thắng hữu kiếm”, đạt cảnh giới tối thượng của kiếm đạo. Trong Thần điêu hiệp lữ và Tiếu ngạo giang hồ, dù không trực diện xuất hiện, tên tuổi ông hiện lên qua mộ kiếm, bí quyết luyện kiếm và tinh thần kiếm đạo truyền đời. Biệt hiệu “Cầu Bại” phản ánh hành trình không tìm được đối thủ xứng tầm; thậm chí ông có thể dùng cành cây thay kiếm mà vẫn vô địch.
Đáp án đúng là: D. Tiêu Dao Tử
Giải thích: Ông là người sáng lập phái Tiêu Dao, môn phái sở hữu nhiều tuyệt kỹ thượng thừa trong Thiên Long Bát Bộ. Dù không hiện diện trong bất kỳ chương nào, nhân vật này vẫn được xem là “huyền thoại trong bóng tối” — tác giả của nhiều môn võ giúp Đoàn Dự và Hư Trúc thành danh. Không chỉ là bậc thầy võ học, Tiêu Dao Tử còn nổi tiếng về học thuật, y lý, cầm kỳ thi họa, đúng nghĩa một bậc văn võ song toàn.