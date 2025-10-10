HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

3 cao thủ chưa từng lộ diện trong truyện Kim Dung: Một nhân vật văn võ song toàn khiến ai cũng kinh ngạc

Nguyệt Phạm |

3 vị đại cao thủ "ẩn dật" này gồm những ai?

Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Ai được xếp là cao thủ văn võ song toàn trong danh sách ba đại cao thủ ẩn dật chưa từng xuất hiện trực tiếp trong truyện Kim Dung?

Đáp án đúng là: A: Hoàng Thường

Giải thích: Ông là một văn nhân kiệt xuất, tinh thông võ học Đạo gia, nghiên cứu và viết nên Cửu Âm Chân Kinh. Nhờ trí tuệ, kiên trì và nỗ lực không ngừng, Hoàng Thường trở thành cao thủ ẩn mình, nổi bật cả về văn và võ. Dù chưa từng xuất hiện trực tiếp trong các tiểu thuyết của Kim Dung, ảnh hưởng của ông để lại sâu sắc trong giang hồ, minh chứng cho tài năng vượt trội và khả năng tổng hợp võ học – văn học.

3 cao thủ chưa từng lộ diện trong truyện Kim Dung: Một nhân vật văn võ song toàn khiến ai cũng kinh ngạc- Ảnh 1.

Dàn đại cao thủ của Kim Dung. (Ảnh: Sohu)

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Vì sao Độc Cô Cầu Bại được xem là “kiếm khách chưa từng thất bại” dù ông không xuất hiện trực tiếp trong bất kỳ tác phẩm nào của Kim Dung?

Đáp án đúng là: C. Vì ông chỉ được nhắc đến qua triết lý kiếm đạo và di sản kiếm pháp vô địch

Giải thích: Độc Cô Cầu Bại được biết đến qua di sản kiếm pháp và kiếm lý “vô kiếm thắng hữu kiếm”, đạt cảnh giới tối thượng của kiếm đạo. Trong Thần điêu hiệp lữTiếu ngạo giang hồ, dù không trực diện xuất hiện, tên tuổi ông hiện lên qua mộ kiếm, bí quyết luyện kiếm và tinh thần kiếm đạo truyền đời. Biệt hiệu “Cầu Bại” phản ánh hành trình không tìm được đối thủ xứng tầm; thậm chí ông có thể dùng cành cây thay kiếm mà vẫn vô địch.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Nhân vật nào trong võ hiệp Kim Dung được xem là người tạo ra những tuyệt kỹ như “Bắc Minh Thần Công” và “Tiểu Vô Tướng Công”, nhưng bản thân lại chưa từng xuất hiện trong truyện?

Đáp án đúng là: D. Tiêu Dao Tử

Giải thích: Ông là người sáng lập phái Tiêu Dao, môn phái sở hữu nhiều tuyệt kỹ thượng thừa trong Thiên Long Bát Bộ. Dù không hiện diện trong bất kỳ chương nào, nhân vật này vẫn được xem là “huyền thoại trong bóng tối” — tác giả của nhiều môn võ giúp Đoàn Dự và Hư Trúc thành danh. Không chỉ là bậc thầy võ học, Tiêu Dao Tử còn nổi tiếng về học thuật, y lý, cầm kỳ thi họa, đúng nghĩa một bậc văn võ song toàn.

Tags

Tin ngắn

báo mới

Kim Dung

cao thủ

Độc cô cầu bại

Tiêu Dao Tử

Lệnh Hồ Xung

Hoàng Thường

Quizz Soha

tiểu thuyết võ hiệp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại