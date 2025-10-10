3 cao thủ chưa từng lộ diện trong truyện Kim Dung: Một nhân vật văn võ song toàn khiến ai cũng kinh ngạc

Giải thích: Ông là một văn nhân kiệt xuất, tinh thông võ học Đạo gia, nghiên cứu và viết nên Cửu Âm Chân Kinh. Nhờ trí tuệ, kiên trì và nỗ lực không ngừng, Hoàng Thường trở thành cao thủ ẩn mình, nổi bật cả về văn và võ. Dù chưa từng xuất hiện trực tiếp trong các tiểu thuyết của Kim Dung, ảnh hưởng của ông để lại sâu sắc trong giang hồ, minh chứng cho tài năng vượt trội và khả năng tổng hợp võ học – văn học.

Hỏi 1: Ai được xếp là cao thủ văn võ song toàn trong danh sách ba đại cao thủ ẩn dật chưa từng xuất hiện trực tiếp trong truyện Kim Dung?

Hỏi 2: Vì sao Độc Cô Cầu Bại được xem là “kiếm khách chưa từng thất bại” dù ông không xuất hiện trực tiếp trong bất kỳ tác phẩm nào của Kim Dung?

A. Vì ông được xem là hình mẫu cho Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ sai B. Vì ông từng được Quách Tĩnh và Dương Quá truyền tụng trong lời kể giang hồ sai C. Vì ông chỉ được nhắc đến qua triết lý kiếm đạo và di sản kiếm pháp vô địch đúng D. Vì ông được mô tả là người sáng lập phái Hoa Sơn và có tuyệt kỹ riêng sai