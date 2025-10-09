HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Mỹ 'vô địch' triệu phú USD, nhưng Việt Nam tăng tốc còn 'khủng' hơn nữa!

Nguyệt Phạm |

Quốc gia châu Á nào có số triệu phú USD tăng nhanh nhất thế giới?

Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Quốc gia nào hiện có số triệu phú USD tăng nhanh nhất thế giới trong 10 năm qua?

Đáp án đúng là: C. Việt Nam

Giải thích: Cuối năm 2023, Việt Nam có khoảng 19.400 triệu phú USD, tăng gần 98% so với năm 2013. Mức tăng này vượt Trung Quốc và Ấn Độ, phản ánh tốc độ tích lũy tài sản nhanh chóng trong nền kinh tế đang phát triển. Nguyên nhân chính là nhờ tăng trưởng kinh tế, phát triển thị trường tài chính và bất động sản, cùng với hiệu ứng từ mức nền thấp ban đầu.

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Thành phố nào ở Việt Nam được xem là “hotspot triệu phú mới” với số lượng triệu phú tăng nhanh?

Đáp án đúng là: B. Thành phố Hồ Chí Minh

Giải thích: Tp. HCM có khoảng 7.200–7.700 triệu phú USD, tăng khoảng 84% so với các năm trước. Ngoài ra, còn có 24 cá nhân có tài sản ròng từ 100 triệu USD trở lên và 3 tỷ phú USD. Tốc độ gia tăng này giúp Tp. HCM lọt vào top 10 thành phố tăng trưởng triệu phú nhanh nhất thế giới, chứng tỏ đây là trung tâm tích lũy tài sản năng động của Việt Nam.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Trong giai đoạn 2013–2023, tỷ lệ tăng số lượng triệu phú USD tại Việt Nam so với Mỹ và các nước khác có điểm gì đặc biệt?

Đáp án đúng là: B. Tốc độ tăng gần gấp đôi do nền ban đầu thấp

Giải thích: Việt Nam bắt đầu với 9.800 triệu phú USD năm 2013, tăng lên 19.400 vào năm 2023, vượt trội về tỷ lệ phần trăm so với các quốc gia khác. Dù Mỹ vẫn có nhiều triệu phú tuyệt đối, tốc độ tăng phần trăm ở Việt Nam phản ánh sự bùng nổ tích lũy tài sản nhanh trong nước, nhưng vẫn cần lưu ý ảnh hưởng của kinh tế, thuế và biến động thị trường trong tương lai.

