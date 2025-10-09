Mỹ 'vô địch' triệu phú USD, nhưng Việt Nam tăng tốc còn 'khủng' hơn nữa!

Giải thích: Cuối năm 2023, Việt Nam có khoảng 19.400 triệu phú USD, tăng gần 98% so với năm 2013. Mức tăng này vượt Trung Quốc và Ấn Độ, phản ánh tốc độ tích lũy tài sản nhanh chóng trong nền kinh tế đang phát triển. Nguyên nhân chính là nhờ tăng trưởng kinh tế, phát triển thị trường tài chính và bất động sản, cùng với hiệu ứng từ mức nền thấp ban đầu.

Hỏi 1: Quốc gia nào hiện có số triệu phú USD tăng nhanh nhất thế giới trong 10 năm qua?

Giải thích: Tp. HCM có khoảng 7.200–7.700 triệu phú USD, tăng khoảng 84% so với các năm trước. Ngoài ra, còn có 24 cá nhân có tài sản ròng từ 100 triệu USD trở lên và 3 tỷ phú USD. Tốc độ gia tăng này giúp Tp. HCM lọt vào top 10 thành phố tăng trưởng triệu phú nhanh nhất thế giới, chứng tỏ đây là trung tâm tích lũy tài sản năng động của Việt Nam.

Hỏi 2: Thành phố nào ở Việt Nam được xem là “hotspot triệu phú mới” với số lượng triệu phú tăng nhanh?

Hỏi 3: Trong giai đoạn 2013–2023, tỷ lệ tăng số lượng triệu phú USD tại Việt Nam so với Mỹ và các nước khác có điểm gì đặc biệt?

A. Tốc độ tăng thấp hơn hầu hết các nước phát triển sai B. Tốc độ tăng gần gấp đôi do nền ban đầu thấp đúng C. Tốc độ tăng không ổn định và giảm dần sai D. Tăng chủ yếu nhờ dòng người giàu nhập cư sai