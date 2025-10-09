HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Kiếm pháp của Lưu Bị: Cao thủ từng chiến thắng tướng mạnh, đánh ngang ngửa Hạ Hầu Đôn

Nguyệt Phạm |

Kiếm pháp của Lưu Bị liệu có đạt đến trình độ cao thủ?

Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Lưu Bị đã từng chiến thắng tướng nào của Tào Tháo trong trận chiến tại Nhữ Nam vào năm 200?

Đáp án đúng là: A. Thái Dương

Giải thích: Lưu Bị đã giết chết Thái Dương, một viên tướng hạng hai của Tào Tháo, trong trận Nhữ Nam. Mặc dù Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả công trạng này thuộc về Quan Vũ, thực tế Lưu Bị là người ra tay giết Thái Dương. Điều này chứng tỏ võ nghệ của Lưu Bị đủ mạnh để chiến đấu với các tướng lĩnh của Tào Tháo.

Kiếm pháp của Lưu Bị: Cao thủ từng chiến thắng tướng mạnh, đánh ngang ngửa Hạ Hầu Đôn- Ảnh 1.

Lưu Bị. (Ảnh: Sohu)

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Trong trận Bác Vọng (204), Lưu Bị đối đầu với ai và chiến thắng trong tình huống khó khăn?

Đáp án đúng là: B. Hạ Hầu Đôn

Giải thích: Lưu Bị đã đương đầu với Hạ Hầu Đôn, một trong những tướng mạnh nhất của Tào Tháo, trong trận Bác Vọng. Lưu Bị đã sử dụng chiến thuật phục binh để đánh bại Hạ Hầu Đôn, chứng tỏ võ nghệ của ông đủ để đối phó với những đối thủ mạnh mẽ.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Lý do nào khiến Lưu Bị quyết định tham chiến trong trận chiến với Lã Bố tại Hổ Lao Quan, mặc dù trước đó ông không trực tiếp tham gia vào các trận chiến quy mô lớn?

Đáp án đúng là: C. Vì ông thấy cần phải cứu vãn thế trận cho Trương Phi và Quan Vũ

Giải thích: Trong trận chiến với Lã Bố tại Hổ Lao Quan, Lưu Bị tham gia cùng Quan Vũ và Trương Phi, nhằm cứu vãn thế trận khi hai người này đang bị Lã Bố cầm chân. Mặc dù trước đó Lưu Bị không tham chiến trong các trận chiến lớn, nhưng ông quyết định tham gia trận chiến này vì sự gắn kết và bảo vệ người anh em.

