Kiếm pháp của Lưu Bị: Cao thủ từng chiến thắng tướng mạnh, đánh ngang ngửa Hạ Hầu Đôn

Đáp án đúng là: A. Thái Dương
Giải thích: Lưu Bị đã giết chết Thái Dương, một viên tướng hạng hai của Tào Tháo, trong trận Nhữ Nam. Mặc dù Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả công trạng này thuộc về Quan Vũ, thực tế Lưu Bị là người ra tay giết Thái Dương. Điều này chứng tỏ võ nghệ của Lưu Bị đủ mạnh để chiến đấu với các tướng lĩnh của Tào Tháo.
Đáp án đúng là: B. Hạ Hầu Đôn
Giải thích: Lưu Bị đã đương đầu với Hạ Hầu Đôn, một trong những tướng mạnh nhất của Tào Tháo, trong trận Bác Vọng. Lưu Bị đã sử dụng chiến thuật phục binh để đánh bại Hạ Hầu Đôn, chứng tỏ võ nghệ của ông đủ để đối phó với những đối thủ mạnh mẽ.
Đáp án đúng là: C. Vì ông thấy cần phải cứu vãn thế trận cho Trương Phi và Quan Vũ
Giải thích: Trong trận chiến với Lã Bố tại Hổ Lao Quan, Lưu Bị tham gia cùng Quan Vũ và Trương Phi, nhằm cứu vãn thế trận khi hai người này đang bị Lã Bố cầm chân. Mặc dù trước đó Lưu Bị không tham chiến trong các trận chiến lớn, nhưng ông quyết định tham gia trận chiến này vì sự gắn kết và bảo vệ người anh em.