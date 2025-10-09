Kiếm pháp của Lưu Bị: Cao thủ từng chiến thắng tướng mạnh, đánh ngang ngửa Hạ Hầu Đôn

Giải thích: Lưu Bị đã giết chết Thái Dương, một viên tướng hạng hai của Tào Tháo, trong trận Nhữ Nam. Mặc dù Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả công trạng này thuộc về Quan Vũ, thực tế Lưu Bị là người ra tay giết Thái Dương. Điều này chứng tỏ võ nghệ của Lưu Bị đủ mạnh để chiến đấu với các tướng lĩnh của Tào Tháo.

Hỏi 1: Lưu Bị đã từng chiến thắng tướng nào của Tào Tháo trong trận chiến tại Nhữ Nam vào năm 200?

Giải thích: Lưu Bị đã đương đầu với Hạ Hầu Đôn, một trong những tướng mạnh nhất của Tào Tháo, trong trận Bác Vọng. Lưu Bị đã sử dụng chiến thuật phục binh để đánh bại Hạ Hầu Đôn, chứng tỏ võ nghệ của ông đủ để đối phó với những đối thủ mạnh mẽ.

Hỏi 2: Trong trận Bác Vọng (204), Lưu Bị đối đầu với ai và chiến thắng trong tình huống khó khăn?

Câu hỏi 3/3

Hỏi 3: Lý do nào khiến Lưu Bị quyết định tham chiến trong trận chiến với Lã Bố tại Hổ Lao Quan, mặc dù trước đó ông không trực tiếp tham gia vào các trận chiến quy mô lớn?

A. Vì ông muốn thể hiện bản lĩnh chiến đấu và giành công cho mình sai B. Vì ông muốn giành lấy sự công nhận từ các tướng lĩnh khác sai C. Vì ông thấy cần phải cứu vãn thế trận cho Trương Phi và Quan Vũ đúng D. Vì ông nhận thấy Lã Bố có mưu đồ phản bội và muốn tiêu diệt ngay lập tức sai