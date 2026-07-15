Vụ việc đã được một nhiếp ảnh gia vô tình ghi lại.

Một người ông đã trở nên nổi tiếng trên mạng sau khi đoạn phim quay cảnh ông bị bò rừng hất tung lên không trung tại Công viên Quốc gia Yellowstone (Mỹ).

Ông Carl Isom-McDaniel, 65 tuổi, đã bị con vật hoang dã khổng lồ hất văng lên cao khoảng 8 feet (khoảng 2,4 mét) vào tối thứ Sáu (10/7) khi đang tham quan công viên cùng người cháu trai 13 tuổi.

Ông bị gãy xương đùi - loại xương khỏe nhất trong cơ thể người - tại 4 điểm gần hông, nhưng đã có thể đứng dậy vào thứ Hai sau khi trải qua ca phẫu thuật một ngày trước đó, ông chia sẻ với CNN.

Video vụ việc

"Cảm ơn mọi người, tôi vẫn ổn," ông McDaniel đăng trên tài khoản Facebook cá nhân vào tối Chủ Nhật kèm theo biểu tượng cảm xúc giơ ngón tay cái.

Người đàn ông đã nghỉ hưu và là một nhân vật có uy tín trong cộng đồng tại Kendall, Wash. này cũng ca ngợi con vật vì đã không giết mình trong vụ tấn công.

"Khi tôi nằm trên mặt đất, không thể di chuyển, nó đứng ngay trên người tôi," ông McDaniel kể lại với CNN.

"Nó đã có thể giẫm lên tôi, nó đã có thể húc tôi, nó đã có thể làm bất cứ điều gì để lấy đi mạng sống của tôi, nhưng nó đã không làm vậy."

Mike MacLeod, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã ghi lại đoạn video gây sốt, cho biết ông McDaniel vẫn "giữ tinh thần tốt" ngay sau khi nguy hiểm qua đi và chủ yếu lo lắng rằng mọi người sẽ nghĩ chính ông là người đã chọc giận con vật hoang dã.

"Ông ấy rất đau đớn nhưng vẫn tỉnh táo và đùa giỡn trong suốt thời gian đó," nhiếp ảnh gia nói với tờ Cowboy State Daily.

"Ông ấy rất lo lắng và muốn xem video để chắc chắn rằng đó không phải là lỗi của mình. Đó không phải là lỗi của ông ấy. Bạn có thể thấy điều đó ngay từ đầu. Đó là một con bò rừng thực sự rất tức giận."

Ông McDaniel đang đưa cháu đi chơi thì tai nạn kinh hoàng xảy ra

Trước cuộc tấn công kinh hoàng, con bò rừng - có thể đang bị kích thích bởi nồng độ testosterone vào đầu mùa giao phối - đã đe dọa nhiều nhóm du khách trước đó.

Trong số đó có một nhóm nam thanh niên đã nhanh chóng bỏ chạy khi con bò rừng lao tới, nhiếp ảnh gia cho biết.

Sau khi xua đuổi nhóm thanh niên, con bò rừng dành một chút thời gian để nghỉ ngơi dưới bụi đất gần một bàn dã ngoại nằm ngay cạnh đường cắm trại, nơi vẫn còn vương vãi đồ ăn thừa.

Đúng lúc đó, ông McDaniel và cháu trai dừng xe bán tải để chụp ảnh con bò rừng mà không hề biết nó đang trong trạng thái bực bội.

"Con bò rừng ngừng lăn lộn trong bụi và đứng dậy. Nó nhìn về hướng hai người đó," MacLeod nói. "Và ngay khi họ dừng chụp ảnh, con bò rừng đứng dậy và người ông nói, 'Hãy đi khỏi đây thôi. Ta không thích thế này.'"

Một chiếc xe bán tải khác lái qua vào thời điểm đó, dường như đã thu hút sự chú ý của con bò rừng trong chốc lát. Tuy nhiên, khi chiếc xe đó khuất tầm nhìn, con vật khổng lồ đã chuyển hướng chú ý sang ông McDaniel và cháu trai, đuổi theo họ quanh một bụi thông.

Người cháu đã trốn thoát nhờ nhanh chân, nhưng ông McDaniel trở thành mục tiêu dễ dàng khi con bò rừng lao tới, móc sừng trái gần hông ông rồi hất bổng ông lên không trung.

MacLeod, người đang theo dõi sự việc trong kinh hãi từ xa, cho biết ông có thể nhận ra con bò rừng đang "thực sự rất tức giận" qua ngôn ngữ cơ thể - đầu nó húc lên húc xuống một cách hung dữ.

Nhiếp ảnh gia này nói thêm rằng ông sợ con bò rừng sẽ húc chết ông McDaniel khi ông nằm trên mặt đất nên đã ngừng quay phim, chạy về phía con vật trong khi la hét và "cố gắng tỏ ra to lớn và đe dọa nhất có thể".

Một số người ngoài cuộc khác cũng làm theo, khiến con bò rừng bỏ chạy.

Những du khách khác đã ở lại bên cạnh ông McDaniel trong khi chờ xe cứu thương của công viên đến đưa ông đi bệnh viện điều trị, xe đến nơi khoảng 10 phút sau đó.

Các quy định của công viên yêu cầu du khách phải giữ khoảng cách với bò rừng ít nhất 75 feet (khoảng 22,8 mét), đặc biệt là trong mùa giao phối, trùng với thời điểm cao điểm du lịch của Yellowstone.

MacLeod nhấn mạnh rằng mọi du khách mà ông quan sát thấy trong công viên hôm thứ Sáu, bao gồm cả ông McDaniel và cháu trai, đều đang giữ "khoảng cách tôn trọng" với con vật và không làm gì để khiêu khích nó tấn công.

Nguồn: NYPost